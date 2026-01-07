Tornano i predoni dell'oro verde: assalto ad un camion carico di olio a pochi chilometri da Castel del Monte

Tornano sulle strade del nord barese i predoni dell'oro verde. Un'autocisterna carica di olio extravergine di oliva è stata assaltata mentre percorreva la strada provinciale 284 tra Castel Del Monte, in territorio di Corato, località San Cristofolo e l'Alta Murgia. L'autista è stato sequestrato, bendato e poi abbandonato nell'agro di Rutigliano. Il tir è stato poi ritrovato completamente vuoto nella zona di Cerignola.Ad agire, nella notte tra lunedì e martedì, sarebbe stato un commando composto da almeno quattro persone. Hanno affiancato l'autocisterna con una vettura di grossa cilindrata e hanno puntato le armi contro il conducente, costringendolo a fermarsi. Poi si sono impadroniti del mezzo e lo hanno svuotato. L'autocisterna trasportava circa 500 quintali di olio, per un valore stimato di oltre 300mila euro.La procura di Trani ha aperto un'indagine, affidata ai Carabinieri del Comando provinciale di Bari. Le rapine ai tir carichi di olio, il cosiddetto oro verde, diventano sempre più frequenti: appena un mese fa un colpo simile è stato messo a segno a Canosa di Puglia.