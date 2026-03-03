L'Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria entra nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026

I.I.S.S. Agrario Alberghiero Basile Caramia di Locorotondo (BA) in Puglia con l'Olio Gigante;

È stata proclamata oggi, martedì 3 marzo 2026, a– in occasione del– The Olive & Oil Trade Show, evento interamente dedicato al mondo dell'olio extravergine d'oliva, ladi "" 2026, la sezione della XXXIV edizione del concorso nazionale2026, alla sua prima edizione, dedicataQuesti glientrati nella Premium List dell'Ercole Olivario 2026:Alla cerimonia di proclamazione oltre a Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria, erano presenti Patrizia Marini, Presidente dell'Ass. Renisa, la Rete Nazionale degli Istituti Agrari, che in collaborazione con il Comitato Ercole Olivario organizza il concorso nazionale; Valerio Cappio di Italia Olivicola; Elia Del Pizzo in rappresentanza di UNAPROL e Luciana di Giacinto, Capo Panel del Crea It di Pescara e coordinatrice del panel nazionale di assaggio dell'Ercole Olivario, che nei giorni scorsi giorni ha valutato gli oli candidati ad Ercole Olivario Future – Sezione Renisa.pensata nell'ottica del Sistema Ercole Olivario peroffrendo agli studenti degli Istituti Agrari le competenze e le esperienze necessarie per diventare; è di garantire unotra scuole, tecnici e imprese del settore olivicolo; contribuire alla, capaci di tutelare e innovare il patrimonio olivicolo italiano; avvicinare gli studenti, dell'analisi sensoriale e ai criteri che definiscono un olio extravergine di oliva di eccellenza." si configura, quindi, come, valorizzandone l'impegno, la crescita e il talento e offrendo agli allievi il riconoscimento del loro lavoro negli oliveti scolastici e nelle piccole produzioni di qualità; la, allo scopo di sviluppare competenze da futuri assaggiatori e tecnici; ile panel certificati, finalizzato al miglioramento delle produzioni; l'e alla sostenibilità, attraverso buone pratiche agronomiche e attività di sperimentazione; infine, un, per abbracciare l'intera filiera e immaginare il proprio percorso professionale.Laai vincitori della competizione, si terrà a Perugia il2026, in concomitanza con la premiazione dei vincitori dellaè indetto dall'in collaborazione con la, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sviluppo e Territorio – Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio; ICE - Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) Sede di Pescara; Italia Olivicola ed Unaprol.