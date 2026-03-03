Scuola e Lavoro
L'Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria entra nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026
La proclamazione nel corso del “SOL2EXPO” di Verona. La premiazione si terrà il 21 e 22 aprile 2026 a Perugia
Andria - martedì 3 marzo 2026 19.00
È stata proclamata oggi, martedì 3 marzo 2026, a Verona – in occasione del SOL2EXPO – The Olive & Oil Trade Show, evento interamente dedicato al mondo dell'olio extravergine d'oliva, la Premium list di "Ercole Olivario FUTURE – Sezione RENISA" 2026, la sezione della XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario 2026, alla sua prima edizione, dedicata alle produzioni olivicole realizzate dagli studenti degli Istituti Tecnico Agrari italiani.
Questi gli Istituti Tecnici Agrari d'Italia entrati nella Premium List dell'Ercole Olivario 2026:
Obiettivo della Sezione RENISA, pensata nell'ottica del Sistema Ercole Olivario per investire nei giovani, offrendo agli studenti degli Istituti Agrari le competenze e le esperienze necessarie per diventare i protagonisti dell'olivicoltura del futuro; è di garantire uno spazio di crescita, confronto e dialogo tra scuole, tecnici e imprese del settore olivicolo; contribuire alla formazione di una nuova generazione di professionisti consapevoli, capaci di tutelare e innovare il patrimonio olivicolo italiano; avvicinare gli studenti ai principi dell'assaggio, dell'analisi sensoriale e ai criteri che definiscono un olio extravergine di oliva di eccellenza.
"Ercole Olivario FUTURE- Sezione RENISA" si configura, quindi, come un percorso che pone al centro gli studenti degli Istituti Agrari Italiani, valorizzandone l'impegno, la crescita e il talento e offrendo agli allievi il riconoscimento del loro lavoro negli oliveti scolastici e nelle piccole produzioni di qualità; la formazione sensoriale e tecnica, allo scopo di sviluppare competenze da futuri assaggiatori e tecnici; il confronto con esperti e panel certificati, finalizzato al miglioramento delle produzioni; l'incentivo all'innovazione e alla sostenibilità, attraverso buone pratiche agronomiche e attività di sperimentazione; infine, un collegamento reale con territorio e imprese, per abbracciare l'intera filiera e immaginare il proprio percorso professionale.
La consegna degli attestati e dei premi ai vincitori della competizione, si terrà a Perugia il 21 e 22 aprile 2026, in concomitanza con la premiazione dei vincitori della XXXIV edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario 2026.
Il concorso nazionale Ercole Olivario è indetto dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sviluppo e Territorio – Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio; ICE - Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) Sede di Pescara; Italia Olivicola ed Unaprol.
- I.I.S.S. Agrario Alberghiero Basile Caramia di Locorotondo (BA) in Puglia con l'Olio Gigante;
- Istituto Tecnico Agrario "R. Lotti – Umberto I" di Andria (BT) in Puglia con l'Olio dei Miracoli;
- Istituto d'Istruzione Superiore ITI-IPA-ITA "E. Majorana" di Corigliano Rossano (CS) in Calabria con l'olio Momena;
