Torna Qoco, un filo d'olio nel piatto: presto tutti i dettagli

Grande soddisfazione dunque, per un evento che nel corso degli anni è diventato il fiore all'occhiello per tutta la Puglia, numerose le realtà che in sinergia hanno raccontato, e continueranno a raccontare, una magnifica storia che parla di territorio, di cultura e identità gastronomica, ma non solo. Nel corso degli anni la kermesse ha visto un evolversi. Tante le sfumature che hanno costellato l'iniziativa, grazie alla partecipazione attiva si è costituita una grande rete, finalizzata alla messa in risalto di sua maestà: l'olio extravergine di oliva da cultivar "Coratina". Ci sarà la gara internazionale dei cuochi? La serata di gala con la premiazione? Tornerà l'evento di piazza? Domande queste che presto troveranno risposta in una conferenza stampa in cui sarà svelato il programma, per il momento acqua in bocca da parte degli organizzatori.



"Qoco. Un filo d'olio nel piatto" ha dimostrato nel corso degli anni di essere uno degli eventi di punta del territorio, eccellenza pugliese che grazie merito del lavoro sui prodotti della terra, straordinariamente trasformati, regalano quella ricchezza come l'oro verde che merita di essere valorizzato in ogni sua declinazione. Grande attesa dunque per la nuova edizione, la quindicesima, che sicuramente calcherà con successo la scia delle precedenti edizioni mettendo al centro dell'attenzione nazionale e internazionale quel filo d'olio nel piatto che fa la differenza.

Una notizia tanto attesa, quanto inaspettata che ha fatto già leccare i baffi agli amanti di uno dei principi delle nostre tavole, anzi forse il re della cucina made in Puglia, ovvero sua maestà l'olio extravergine di oliva. Rigorosamente da cultivar coratina. È stato in sostanza approvato il programma di ripartenza della rassegna "Qoco. Un filo d'olio nel piatto" manifestazione enogastronomica legata all'oro verde di Puglia che punta i riflettori su Andria e sull'olio extravergine d'oliva in particolare sulla cultivar "coratina". La sindaca Giovanna Bruno ha sui social infatti spiegato che «a seguito delle delibere di giunta si sono raggiunti altri obiettivi prefissati nel mandato amministrativo, come "Qoco" molto importante soprattutto perché legata all'oro della nostra città, del nostro territorio. Con l'approvazione di questo progetto, il 2023 avrà il ripristino di questa importante kermesse».