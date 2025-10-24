Dott. Francesco Bartolomucci
Dott. Francesco Bartolomucci
Attualità

Torna Cardiobat 2025, organizzato dal Dipartimento di Cardiologia dell’Asl Bt, diretto dal dott. Bartolomucci

Meeting in programma da giovedì 23 a sabato 25 ottobre a Trani a Palazzo San Giorgio

Andria - venerdì 24 ottobre 2025 7.28
Cuore e scienza: i protagonisti della cardiologia salva vita si riuniscono a Trani per «CardioBat2025», che si tiene da giovedì 23 a sabato 25 ottobre a Palazzo San Giorgio. L'evento è promosso e organizzato dal Dipartimento di Cardiologia dell'Asl Bt, diretto dal dott. Francesco Bartolomucci, con la collaborazione della Segreteria Organizzativa Intermeeting Sud e il patrocinio di Anmco, SIC e Gise.

L'Unità Operativa Complessa di Cardiologia HUB con UTIC, diretta dal dott. Francesco Bartolomucci, presso l'Ospedale «Lorenzo Bonomo» , spicca tra le strutture pubbliche pugliesi più specializzate e mira alla riduzione della migrazione sanitaria grazie ad interventi innovativi e nuove terapie.
Di questi traguardi e di altri temi scientifici si discuterà durante il meeting in programma a Trani. Saranno affrontati i principali temi della cardiologia con i maggiori esperti a livello nazionale. Tecniche innovative che l'ospedale «Bonomo» di Andria conosce bene.

Il convegno, che riunisce cardiologi, elettrofisiologi, cardiochirurghi e professionisti sanitari da tutta Italia, offrirà così un focus sulle più recenti innovazioni in elettrofisiologia e sui trattamenti percutanei delle cardiopatie strutturali, settori in cui l'Ospedale Bonomo di Andria ha acquisito un ruolo di primo piano.
  • Ospedale Bonomo
  • asl bat
  • francesco bartolomucci
Nuova convocazione del Consiglio Comunale per giovedì 30 ottobre
24 ottobre 2025 Nuova convocazione del Consiglio Comunale per giovedì 30 ottobre
La Regione dichiara lo stato di emergenza per la crisi idrica nel comparto potabile
24 ottobre 2025 La Regione dichiara lo stato di emergenza per la crisi idrica nel comparto potabile
Altri contenuti a tema
Mese della prevenzione: le iniziative della Asl Bt in collaborazione con la LILT Mese della prevenzione: le iniziative della Asl Bt in collaborazione con la LILT Prenotazione ai Consultori di Trani e di Bisceglie
Sanità pugliese: cresce il malcontento tra i dipendenti della Asl Bt per i mancati buoni pasto Sanità pugliese: cresce il malcontento tra i dipendenti della Asl Bt per i mancati buoni pasto Alcune sigle sindacali avviano azioni legali per sanare una disparità che in Puglia penalizza solo alcuni
Quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia organizzato dall'Asl Bt Quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia organizzato dall'Asl Bt Presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Trani, all’interno della UOSVD Day Service Oculistica, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli
Un open day per lo screening della maculopatia nella Asl Bt Un open day per lo screening della maculopatia nella Asl Bt Presso il PTA di Trani, all'UOSVD Day Service Oculistica, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli
Ambulatorio neurologico per pazienti fragili, in 70% di pazienti demenza e Parkinson Vita di città Ambulatorio neurologico per pazienti fragili, in 70% di pazienti demenza e Parkinson Responsabile il dott. Domenico Carrara: da aprile 100 visite
Cardiologia del Bonomo, per la prima volta in Puglia il dispositivo "Impella" Vita di città Cardiologia del Bonomo, per la prima volta in Puglia il dispositivo "Impella" Utilizzato in sala operatoria durante riparazione percutanea di valvola mitralica
Asl Bt: oltre 200 screening per la Giornata mondiale della vista Vita di città Asl Bt: oltre 200 screening per la Giornata mondiale della vista All'ospedale di Bisceglie, dall'equipe della UOSVD di oculistica Bisceglie - Trani, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli
Nuovo ospedale di Andria: firmato accordo di programma tra la Regione Puglia e Governo Nuovo ospedale di Andria: firmato accordo di programma tra la Regione Puglia e Governo Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria: "Un importante passo avanti"
Accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri con figli minori: finanziamenti anche per Andria
24 ottobre 2025 Accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri con figli minori: finanziamenti anche per Andria
“Punti Cardinali For Work”: Per la Bat ammessi a finanziamento Andria, Minervino Murge e Trinitapoli
24 ottobre 2025 “Punti Cardinali For Work”: Per la Bat ammessi a finanziamento Andria, Minervino Murge e Trinitapoli
Andria e le sue eccellenze enogastronomiche ospiti della Camera dei Deputati
24 ottobre 2025 Andria e le sue eccellenze enogastronomiche ospiti della Camera dei Deputati
Ottobre a tutto Rock con il Centro Zenith!
24 ottobre 2025 Ottobre a tutto Rock con il Centro Zenith!
La Regione Puglia potenzia i servizi di sostegno psicologico nelle scuole
24 ottobre 2025 La Regione Puglia potenzia i servizi di sostegno psicologico nelle scuole
Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale
24 ottobre 2025 Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale
Antenna in via Tommaseo: il Comune rassicura i cittadini
23 ottobre 2025 Antenna in via Tommaseo: il Comune rassicura i cittadini
Appena cominciata la campagna olivicola e già furti, intervento delle Guardie Campestri
23 ottobre 2025 Appena cominciata la campagna olivicola e già furti, intervento delle Guardie Campestri
© 2001-2025 AndriaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.