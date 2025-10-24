Torna Cardiobat 2025, organizzato dal Dipartimento di Cardiologia dell’Asl Bt, diretto dal dott. Bartolomucci

Cuore e scienza: i protagonisti della cardiologia salva vita si riuniscono a Trani per «CardioBat2025», che si tiene da giovedì 23 a sabato 25 ottobre a Palazzo San Giorgio. L'evento è promosso e organizzato dal Dipartimento di Cardiologia dell'Asl Bt, diretto dal dott. Francesco Bartolomucci, con la collaborazione della Segreteria Organizzativa Intermeeting Sud e il patrocinio di Anmco, SIC e Gise.L'Unità Operativa Complessa di Cardiologia HUB con UTIC, diretta dal dott. Francesco Bartolomucci, presso l'Ospedale «Lorenzo Bonomo» , spicca tra le strutture pubbliche pugliesi più specializzate e mira alla riduzione della migrazione sanitaria grazie ad interventi innovativi e nuove terapie.Di questi traguardi e di altri temi scientifici si discuterà durante il meeting in programma a Trani. Saranno affrontati i principali temi della cardiologia con i maggiori esperti a livello nazionale. Tecniche innovative che l'ospedale «Bonomo» di Andria conosce bene.Il convegno, che riunisce cardiologi, elettrofisiologi, cardiochirurghi e professionisti sanitari da tutta Italia, offrirà così un focus sulle più recenti innovazioni in elettrofisiologia e sui trattamenti percutanei delle cardiopatie strutturali, settori in cui l'Ospedale Bonomo di Andria ha acquisito un ruolo di primo piano.