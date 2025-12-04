Giunta quartiere. <span>Foto Antonio D'Oria</span>
Vita di città

Torna ad Andria la Giunta di Quartiere, sindaco e assessori nel quartiere Monticelli

L'incontro si è svolto nel centro sociale Club d'Argento

Andria - giovedì 4 dicembre 2025
Nuovo appuntamento ad Andria con l'iniziativa della Giunta di Quartiere, appuntamento periodico organizzato dall'Amministrazione comunale come occasione di confronto diretto con i cittadini sui temi che riguardano la vita della comunità in tutti i suoi ambiti. Inoltre, è un'opportunità anche per raccogliere spunti e segnalazioni utili per il lavoro dell'ente. Dopo il borgo di Montegrosso, il Centro Storico, il quartiere San Valentino, il quartiere Fratta, Santa Maria Vetere, San Giuseppe Artigiano, Madonna della Grazia, Sant'Agostino, SS. Trinità, Sacre Stimmate, l'Esecutivo cittadino ha scelto come sede dell'incontro il quartiere Monticelli e precisamente il centro sociale Club d'Argento.

I partecipanti all'iniziativa hanno incontrato la sindaca Giovanna Bruno, gli assessori e il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio. Il Primo Cittadino, presentando la sua squadra di Governo, ha ricordato i passi principali compiuti dalla sua amministrazione al servizio della città. Presente all'incontro anche la Segreteria Generale, Rosa Arrivabene in rappresentanza della parte burocratica, riguardante il personale che lavora nell'ente: «La situazione è in via di miglioramento – ha dichiarato - dopo aver superato il blocco del ricambio generazionale: oggi nel Comune di Andria lavorano 322 persone, 7 dei quali sono Dirigenti. Siamo al limite della copertura minima dell'organico, ma la nostra macchina amministrativa è in continuo movimento con l'inserimento di tanti giovani». La dott.ssa Arrivabene ha richiamato anche il Festival della Legalità che si svolgerà per la sesta edizione nel 2026 e la Giornata della Trasparenza, in programma nel chiostro di San Francesco: «Uno dei cardini della legalità – ha spiegato - è la trasparenza della pubblica amministrazione».

L'assessore al Quotidiano, Mario Loconte, ha ripercorso i lavori più importanti che l'amministrazione ha potuto compiere soprattutto con l'accesso a diversi finanziamenti. In primis "Strada per Strada", che ha consentito di intervenire su oltre 40 km di arterie urbane ex extraurbane. Inoltre, l'assessore si è soffermato anche sulle novità riguardanti il quartiere Monticelli: la riapertura del centro di aggregazione "don Pino Puglisi" e la realizzazione del Cluster 1 in via Marche, uno spazio con campi da gioco di diverse discipline sportive ormai prossimo al completamento.

È intervenuta successivamente anche la presidentessa del Club d'Argento, Isabella Chicco, sottolineando lo stato di "salute" in cui versa la struttura che ospita gli anziani, con episodi di infiltrazione per i quali ha chiesto all'ente comunale interventi minimi. A creare preoccupazione sono anche gli alberi decadenti che circondano la struttura e che, in alcune circostanze, hanno costituito un pericolo per le persone e le autovetture. Come ha spiegato la sindaca Bruno, questi alberi fanno parte di una vecchia piantumazione e necessitano di interventi. Tra le segnalazioni dei cittadini, c'è chi ha evidenziato l'annosa questione del parcheggio nei pressi dell'ospedale, richiamando così la necessità di realizzare il progetto del nuovo ospedale della Bat.
