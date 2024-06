Torna a Bisceglie "Sindaci ai fornelli!" con Pietro Zito supervisore

L'8 luglio a Bisceglie si terrà la sfida culinaria più originale d'Italia: i sindaci di Puglia e di altre regioni si sfideranno ai fornelli nell'anfiteatro "Mediterraneo", trasformato per l'occasione in una cucina a cielo aperto. La gara, "Sindaci, ai fornelli!", giunta alla sua nona edizione, avrà tra i protagonisti anche il neo sindaco di Bari, Vito Leccese, che si cimenterà ai fornelli insieme ad altri 9 primi cittadini, divisi in squadre.Obiettivo: preparare un piatto in mezz'ora utilizzando solo gli ingredienti a disposizione e seguendo i consigli degli chef tutor. A supervisionare la sfida culinaria, infatti, ci sarà un team di chef stellati, tra cui Domingo Schingaro del ristorante "Due Camini" di Borgo Egnazia e Pietro Zito di "Antichi Sapori".La gara, oltre a essere un momento di divertimento, è anche un'occasione per valorizzare i prodotti tipici pugliesi. I sindaci saranno infatti chiamati a utilizzare ingredienti locali per creare piatti gustosi e originali.L'evento sarà condotto nuovamente da Mauro Pulpito e Claudia Cesaroni, con le divertenti incursioni dell'inviato di Striscia la Notizia Alessio Giannone in arte Pinuccio, già protagonisti della passata edizione vinta da Antonio Decaro e Giovanna Bruno, rispettivamente primi cittadini di Bari e Andria.