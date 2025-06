Referendum 8-9 giugno. ALI Puglia mobilita i sindaci per il voto: “Partecipare è un dovere democratico”

All'appello di ALI in favore della partecipazione al voto per i 5 referendum previsti l'8 e il 9 giugno prossimi, hanno risposto tanti sindaci pugliesi, dopo la presidente regionale ALI Puglia Giovanna Bruno, sindaca di Andria, il sindaco di Bari Vito Leccese, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e una schiera disparsi in tutta la Regione, animati dal desiderio di riempire di significato democratico questo appuntamento referendario.I sindaci sottoscrittori dell'appello considerano il voto referendario un "appuntamento democratico rilevante, che offre a tutte e tutti la possibilità di incidere direttamente su temi che riguardano la vita quotidiana, il lavoro, i diritti e la cittadinanza" e ritengono doveroso "promuovere e incoraggiare la partecipazione" anche per ridurre "la distanza tra le istituzioni e i cittadini" perché la "forza della democrazia si misura anche nella capacità di ascoltare e coinvolgere". Questo si legge nel testo dell'appello predisposto da Ali che continua: "I referendum vertono su temi decisivi nel presente e per il futuro, sui diritti del lavoro e su quelli di cittadinanza per i nuovi italiani, e sono un'opportunità per riflettere insieme, per discutere nel merito delle questioni proposte, e per esprimere una volontà collettiva attraverso il voto" e si devono invitare" tutte e tutti a informarsi, a discutere, a confrontarsi, e soprattutto a recarsi alle urne".Ancora altri amministratori locali si stanno aggiungendo in queste ore, facendosi esempio di quanto prevede la nostra Costituzione, in tema di diritto e dovere di voto.«Ringrazio il segretario regionale del PD Domenico De Santis, il coordinatore regionale M5S, così come per AvS i referenti Mino di Lernia (SI) nonché Rosa D'Amato e Riccardo Rossi (EV), la segretaria regionale CGIL Puglia Gigia Bucci che hanno risposto convintamente a questa iniziativa, consapevoli che nel ruolo che ricoprono non possono lasciare spazio all'indifferenza e alla superficialità con cui purtroppo a livello nazionale si stanno consumando i teatrini del non voto, alimentando nei cittadini elettori quel senso di confusione e sfiducia nelle istituzioni che si traduce purtroppo in assenteismo e astensionismo crescenti. Tanti sindaci, per fortuna, stanno facendo la loro parte e di questo lo ringraziamo». Così, che conclude: «L'8 e 9 giugno partecipiamo al voto per una società più giusta, consapevole e democratica».Di seguito l'elenco degli attuali sottoscrittori, in fase di aggiornamento:1. Giovanni Allegrini (San Michele Salentino)2. Tommaso Amendolara (Palo del Colle)3. Angelantonio Angarano (Bisceglie)4. Lucia Argentieri (San Pietro Vernotico)5. Giovanni Barletta (Villa Castelli)6. Amedeo Bottaro (Trani)7. Vito Bozzi (Binetto)8. Giovanna Bruno (Andria)9. Antonio Cardea (Faggiano)10. Vito Carrieri (Polignano)11. Vincenzo Casone (Santeramo in Colle)12. Pasquale Chieco (Ruvo di Puglia)13. Giuseppe Colonna (Mola di Bari)14. Onofrio Di Cillo (Carosino)15. Michelangelo De Chirico (Terlizzi)16. Francesco De Carlo (Alberobello)17. Corrado De Benedictis (Corato)18. Antonello Denuzzo (Francavilla Fontana)19. Davide Del Re (Cassano delle Murge)20. Maria Aida Episcopo (Foggia)21. Mino Fabiano (San Giorgio)22. Giuseppe Giannone (Sannicandro)23. Giuseppe Giulitto (Bitritto)24. Raimondo Innamorato (Noicàttaro)25. Vito Leccese (Bari)26. Bernardo Lodispoto (Margherita di Savoia)27. Michele Laricchia (Capurso)28. Fedele Lagreca (Gravina di Puglia)29. Massimo Lanzillotti (Carovigno)30. Cosimo Maiorano (Latiano)31. Antonio Matarrelli (Mesagne)32. Michele Minenna (Grumo Appula)33. Giancarlo Miccoli (Sandonaci)34. Edmondo Moscatelli (San Pancrazio Salentino)35. Giuseppe Nitti (Casamassima)36. Lorenzo Netti (Sammichele)37. Fiorenza Pascazio (Bitetto)38. Gianfranco Palmisano (Martina Franca)39. Gregorio Pecoraro (Manduria)40. Lorenzo Perrini (Cisternino)41. Vitantonio Petronella (Altamura)42. Angelo Pomes (Ostuni)43. Francesco Ricci (Bitonto)44. Giampaolo Romanazzi (Valenzano)45. Gianluca Vurchio (Cellamare)46. Giuseppe Valenzano (Rutigliano)47. Michele Vinella (Putignano)48. Francesco Zaccaria (Fasano)49. Antonio Salsetti (Racale)50. Roberto Casaluci (Castrignano dei Greci)51. Mari Rosaria Debartolomeo (Veglie)52. Dina Manti (Corigliano d'Otranto)53. Flavio Filoni (Galatone)54. Francois Imperiale (Guagnano)55. Gabriele Abaterusso (Patù)56. Giacomo Cazzato (Tiggiano)57. Giuseppe Taurino (Trepuzzi)58. Laura Manta (Collepasso)59. Luca Beneggiano (Giugianello)60. Luigi Guidato (Taurisano)61. Marco Deluca (Novoli)62. Stefano Minerva (Gallipoli)63. Lorenzo Ricchiuti (Morciano di Leuca)64. Valentina Avantaggiato (Melpignano)65. Michele Lamacchia (San Ferdinando)66. Filippo Barbano (San Giovanni Rotondo)67. Vito Parisi (Ginosa)68. Luca Lopomo (Crispiano)69. Gianpiero Barulli (Mottola)70. Pierpaolo d'Arienzo (Monte sant'Angelo)71. Francesco Bonito (Cerignola)72. Agostino de Paolis (Accadia)