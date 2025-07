Si ritorna a parlare in Commissione regionale del nuovo Ospedale di Andria

Lunedì 7 luglio, alle ore 10,00 è convocata a Bari, la seduta della I Commissione regionale. In programma l'audizione degli assessori al bilancio e alla sanità, del presidente della Provincia Bat, del sindaco di Andria, del direttore del Dipartimento salute, del direttore del Dipartimento mobilità, del direttore generale di ASSET, del direttore generale dell'Asl BT, del direttore dei lavori e del RUP e del soggetto vincitore del bando di progettazione dell'opera, per la verifica periodica sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria per l'edilizia ospedaliera e la verifica dell'andamento della spesa dell'Ospedale di Andria.Nella stessa seduta è anche prevista l'audizione degli assessori al bilancio e alla sanità, del presidente della Provincia Bat, del direttore del Dipartimento salute, del direttore generale dell'Asl BT e del RUP sulla programmazione delle somme riconosciute alla Regione Puglia ex art. 20 L. 67/88 – Delibera CIPE 51/2019 per l'ampliamento dell'Ospedale di Barletta e la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica.