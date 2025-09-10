Taste of Peace Jerusalem, scompare il suo promotore Sarkis Yacoubian

E' di ieri la notizia della scomparsa di Sarkis Yacoubian, ideatore e promotore di Taste of Peace Jerusalem "La Pace a Tavola", iniziativa che il Comune di Andria ha accolto a novembre 2024.«Con Sarkis abbiamo vissuto delle esperienze importanti – fa sapere l'Assessore alle Radici Cesare Troia - dalla visita in delegazione da Papa Francesco alla Cena nel nome di Federico II. Abbiamo promosso con lui la concreta speranza di pace attraverso la preghiera collettiva e la convivialità, frutto dell'incontro tra cuochi palestinesi e cuochi israeliani. Un'iniziativa che riscuote successo e notorietà in tutto il mondo tanto da essere stati ospiti di Bruno Vespa per spiegarne i contenuti. E da Sarkis abbiamo ricevuto sia io che il Sindaco Giovanna Bruno il titolo di Ambasciatori di Pace, un titolo che non è vuoto di significato ma vuol essere un impegno concreto. A Sarkis il nostro senso di gratitudine».«Con Sarkis il nostro Castel del Monte è stato protagonista di una pagina della storia – commenta la Sindaca Giovanna Bruno - È stato meraviglioso vedere lavorare insieme chef israeliani, palestinesi e italiani. Ed è stato bello parlare di Pace a tavola nel nome di Federico II. Sarki s ci lascia un bellissimo ricordo».«Una notizia che contribuisce a rendere meno concreta la speranza di pace in un luogo martoriati come la Terrasanta – afferma Nicola Curci, vice presidente Slow Food Puglia e Ambasciatore di Pace - La sua incessante opera era una costruzione che partiva dal basso, dalla condivisione degli spazi di una cucina tra lavoratori israeliani e palestinesi, paradigma possibile. Sarkis mancherà a tutti i costruttori di pace, perché la sua era una pace "sostenibile", concreta».