Sulle immagini spettacolari di Castel del Monte, la Sindaca Bruno saluta la direttrice Saponaro

Dopo oltre 42 anni di silenzioso, quanto importante servizio, la dr.ssa Elena Silvana Saponaro, direttrice del Museo Nazionale Archeologico di Altamura e del sito UNESCO di Castel del Monte va in pensione. La Sindaca Giovanna Bruno, nel tributare alla sempre cortese ed altamente professionale dirigente del Ministero della Cultura, ricorda la crescita di immagine che il maniero federiciano ha raccolto in questi ultimi anni. Un ulteriore fama dovuta anche all'instancabile lavoro svolto dalla cara dottoressa Saponaro. Anche noi della Redazione di AndriaViva, sentiamo il dovere di ringraziare questa valente rappresentante della Pubblica Amministrazione per il notevole apporto fornito per il consolidamento dell'immagine del monumento simbolo della nostra Puglia.



"Prendetevi due minuti e gustavi queste immagini. Il nostro capolavoro. Lo Stupor Mundi. Federico e il suo Castel del Monte. Il nostro.