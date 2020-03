Sui social spuntano video contro la negatività da Coronavirus

Social Video 42 secondi #LaPugliachenonmolla

#LaPugliachenonmolla è il titolo dato ad un video di 40 secondi per diffondere un messaggio positivo in un momento così particolare vissuto dall'intera nazione. Il video sta spopolando sui social e il fine è quello di ricordare, nonostante l'emergenza Coronavirus, tutto ciò che di bello ha da offrire la nostra amata regione. Nel video si intravedono immagini che richiamano le nostre tradizioni, le nostre bellezze storiche-artistiche, i nostri prodotti e tanta gente che si diverte durante iniziative organizzate nello stesso territorio.Così, contro il diramare della paura e della psicosi, si legge su Fb: "Sono giorni difficili, forse altri ne verranno, ma abbiamo sentito il dovere di dare un messaggio positivo ad una regione, la nostra Puglia. Vogliamo contrastare i messaggi negativi che circolano in rete e rappresentare solo il bello intorno a noi, la nostra gente, l'unica cosa contagiosa è la nostra allegria, noi siamo…La Puglia che non molla!!!!".