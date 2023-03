Sport ed inclusione sociale, Liceo Carlo Troya: "....non solo il 2 aprile"

Iltradizionalmente attento all'inclusione, un tema di grande importanza che riguarda l'accesso all'istruzione di tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche individuali, sociali, culturali, linguistiche e di apprendimento.Ciò implica la creazione di un ambiente scolastico accogliente e rispettoso delle differenze individuali, che favorisca la partecipazione attiva degli studenti, la collaborazione tra gli insegnanti e le famiglie e la personalizzazione degli interventi didattici per rispondere alle diverse esigenze di apprendimento.In occasione della "", istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata ogni 2 aprile per richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome del disturbo dello spettro autistico, il Liceo Carlo Troya si ferma a riflettere sull'importanza di questo processo continuo che richiede una costante azione per garantire un accesso equo all'istruzione e il benessere di tutti gli studenti.In questo senso, significativi sono i contributi e le riflessioni degli alunni; in particolare riportiamo quelle dellache per tutto il loro percorso liceale hanno vissuto esprimendo e proponendo quotidianamente un atteggiamento inclusivo."Diversi sono i punti di vista, diversi i sogni che serbiamo nel cuore, diverse sono le aspettative di ognuno, diverse sono le attitudini degli uomini, diverse sono le speranze. Unica, invece, è la voglia di vivere, unica la voglia di esprimersi secondo il proprio linguaggio. Questo ci accomuna e non ci differenzia!": queste sono le parole di D. L., rafforzate dal coro dei suoi compagni di classe che hanno detto "Per cinque anni abbiamo avuto la fortuna di vivere questa complessa, ma costruttiva realtà, che ci ha insegnato quanto la vita sia varia, mai univoca, ma non per questa ragione meno meravigliosa. Abbiamo abbracciato la situazione, imparando a crescere nella quotidianità di un mondo meno compreso, talvolta sentito lontano da alcuni. Noi, invece, abbiamo scoperto che l'autismo non è un giorno all'anno, ma una verità costante, viva e perenne che arricchisce e fortifica lo spirito di ogni essere umano.Vivere l'autismo con consapevolezza significa toccare con mano quotidianamente questa realtà, come un intreccio in cui i due mondi si stimano, si apprezzano, crescono insieme e custodiscono ogni piccolo gesto."E proprio perché consapevole del fatto che l'inclusione scolastica è un diritto fondamentale di ogni studente e un elemento essenziale per la costruzione di una società più giusta e più equa, il Liceo Carlo Troya sta avviando un altro innovativo progetto: "Sport Insieme", possibile grazie ad un accordo quadro e alle sinergie del Ministero dell'Istruzione e del CIP, il Comitato Italiano Paraolimpico.Il CIP da sempre promuove l'inclusione attraverso lo sport e porta avanti una battaglia per andare oltre l'esonero dalla disciplina di Scienza Motorie per le persone con disabilità.Uno degli obiettivi principali del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è proprio la promozione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità.Al centro del progetto del Liceo Carlo Troya, infatti, vi è appunto l'inclusione e la valorizzazione dei giovani con disabilità per avvicinarli allo sport.Il progetto è stato strutturato per essere sviluppato nelle ore curricolari di Scienze Motorie ed è rivolto all'intero gruppo classe coinvolto, senza distinzione alcuna.Oltre ad una sessione dedicata alla promozione della cultura paralimpica, le discipline che gli alunni praticheranno, sotto la guida di docenti di Scienze Motorie specializzati, saranno l'atletica leggera e l'orienteering.La comunità del Liceo Carlo Troya mette, così, un ulteriore tassello nel mosaico dell'inclusione che da sempre connota l'Istituto e che ne fa una scuola attenta alla formazione del cittadino e, soprattutto, dell'essere umano.