Sicurezza urbana: “Pronti ad Andria alla costituzione di una Associazione antiracket"

Nel corso del recente incontro nella sala consiliare del comune di Andria, convocato dal Prefetto di Barletta Andria Trani, dott.ssa Rossana Riflesso nell'ambito dell'Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali, i riflettori sono stati puntati soprattutto sulla situazione relativa all'ordine pubblico ed al racket delle estorsioni in città, visti gli allarmanti segnali giunti in città ai danni di commercianti.Ad esprimersi è il Presidente del C.P.L. – Comitato per la Legalità, prof. Vincenzo Minenna, già Presidente della 3^ Consulta delle attività produttive, professioni, arti e mestieri e dei consumatori e utenti, non ancora rinnovata a distanza di tre anni dalla nuova giunta, che ha dichiarato: "nell'incontro di Andria il Prefetto ha fatto riferimento alla mancata costituzione nella città federiciana di un'Associazione Antiracket, al contrario di quanto invece avvenuto a Canosa di Puglia ed a Barletta. Ebbene, forse il Prefetto Riflesso non è stato portato a conoscenza di interlocuzioni che da tempo intercorrono con l'Amministrazione comunale nella persona del Primo Cittadino. La disponibilità non solo del mondo associazionistico locale ma anche di imprenditori alla costituzione di un Sodalizio di cui tanto se ne sente la mancanza in città, è stata già ampiamente dichiarata. Il Prefetto Riflesso, unitamente alle Autorità locali, ci convochi quindi dia seguito alla nostra richiesta di incontro che formalizziamo, in modo da decidere unitariamente il percorso inclusivo da seguire, evitando che un'iniziativa così importante per la città possa essere vanificata specie in un momento in cui sono gli stessi imprenditori che ci chiedono di agire e di non desistere, anche perché dicono di avere paura in una città che è stata da altri definita essere sotto attacco".