agricoltura
agricoltura
Territorio

Sicurezza sul lavoro: In aumento gli infortuni nelle campagne

A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Inail gennaio–ottobre 2025

Puglia - venerdì 9 gennaio 2026 5.33 Comunicato Stampa
Gli incidenti da ribaltamento dei trattori e le morti per schiacciamento restano una piaga nelle campagne pugliesi, dove gli infortuni aumentano dell'1,4%, con 27 casi e due vittime mortali in più rispetto all'anno precedente, spingendo l'incremento dei fondi per la sicurezza con il bando Isi che porta le risorse per l'acquisto di nuovi mezzi agricoli da 90 a 248 milioni di euro. A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Inail gennaio–ottobre 2025, con i fondi del bando ISI per i trattori che triplicano per consentire l'acquisto di nuovi mezzi dotati dei più moderni strumenti di sicurezza.

Attraverso il coordinamento tra Masaf, Inail, Ismea e Crea, i trattori più datati ancora in circolazione saranno adeguati agli standard di sicurezza più recenti mediante l'installazione di dispositivi di protezione aggiuntivi. Gli interventi di ammodernamento dei trattori agricoli e forestali saranno finanziati con uno stanziamento di 10 milioni di euro provenienti dal bilancio Inail 2025. I fondi sono destinati alle micro, piccole e medie imprese dei settori agricolo, agroindustriale, agromeccanico e agroalimentare, una platea stimata in oltre 5mila imprese che rappresentano l'ossatura del comparto e che incontrano maggiori difficoltà nel sostenere i costi di adeguamento ai nuovi standard di sicurezza.

"Quando si affronta il tema della sicurezza – sottolinea Romano Magrini, responsabile lavoro di Coldiretti – non basta richiamare l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale o i dispositivi più avanzati. La sicurezza è innanzitutto una questione culturale. Senza una reale consapevolezza del rischio non può esistere una prevenzione efficace. Serve una cultura della sicurezza che parta dalla scuola, entri nei luoghi di lavoro e coinvolga l'intera società". In agricoltura, evidenzia Coldiretti Puglia, le criticità sono ancora più accentuate a causa dell'età media elevata degli operatori, della vetustà dei macchinari, della conformazione complessa dei terreni e dell'autonomia gestionale degli imprenditori agricoli, tutti fattori che aumentano il rischio di infortuni, soprattutto quelli mortali.
"I fatti di cronaca parlano chiaro – prosegue Magrini – ribaltamenti su pendii, guasti meccanici, cadute da scale precarie, incidenti durante lavorazioni svolte in solitudine. In questi contesti la tecnologia può dare una mano, ma non potrà mai sostituire la preparazione, la formazione e l'attenzione quotidiana". Magrini ricorda inoltre che "negli ultimi anni si è investito molto nella formazione, riuscendo a ridurre il numero degli infortuni". Un'attenzione particolare va riservata anche ai lavoratori dipendenti, soprattutto quelli a tempo determinato e stranieri, che risultano maggiormente esposti ai rischi. "Spesso – osserva Magrini – non riescono ad accedere a percorsi formativi adeguati nei brevi periodi di assunzione". Da qui la necessità di rafforzare informazione e formazione, considerate leve fondamentali per un cambiamento strutturale, che vada oltre il semplice adempimento normativo e punti alla tutela della vita e della salute.
Coldiretti è impegnata da tempo sul fronte della prevenzione con piani formativi per RSPP, corsi aziendali sull'uso sicuro dei macchinari agricoli, consulenze per la valutazione dei rischi e campagne di informazione diffuse sul territorio. Ma, avverte Magrini, serve un salto di qualità complessivo: "È indispensabile rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, associazioni datoriali, sindacati ed enti bilaterali. I bandi Inail per il rinnovo dei macchinari sono uno strumento importante, ma devono essere più accessibili. L'EBAN investe risorse rilevanti nella formazione e molte EBAT forniscono DPI e supportano gli RLST, ma tutto questo, da solo, non è ancora sufficiente".

Tra le priorità individuate da Coldiretti c'è una maggiore attenzione alle imprese agricole a conduzione diretta. La formazione deve essere concreta, efficace e realmente accessibile. Servono inoltre piani di comunicazione strutturali e continui, non limitati alle fasi emergenziali, e la rimozione di ostacoli normativi come il vincolo del "de minimis", che limita l'utilizzo dei fondi interprofessionali per la formazione obbligatoria in agricoltura.
"Se vogliamo davvero salvare vite – conclude Magrini – dobbiamo rimettere la sicurezza sul lavoro al centro di un nuovo patto educativo, economico e sociale, con determinazione, umiltà e un impegno costante su informazione e formazione".
Incentivare l'innovazione resta fondamentale per innalzare i livelli di sicurezza nel lavoro agricolo, ma molto resta ancora da fare. Per questo, ribadisce Coldiretti, è necessario proseguire con decisione sulla strada della semplificazione, della trasparenza, dell'innovazione tecnologica e della formazione, accompagnando le imprese nello sforzo di prevenzione. Importanti, in questo senso, le risorse messe a disposizione da Inail per il rinnovo e l'ammodernamento del parco macchine.
  • regione puglia
  • coldiretti
  • Incidente sul lavoro
Chiesa diocesana di Andria, importanti novità in arrivo
9 gennaio 2026 Chiesa diocesana di Andria, importanti novità in arrivo
Villaggio Fidelis, pronta la seconda edizione della fan zone biancazzurra
9 gennaio 2026 Villaggio Fidelis, pronta la seconda edizione della fan zone biancazzurra
Altri contenuti a tema
Prime nomine per Antonio Decaro Politica Prime nomine per Antonio Decaro Il neo governatore pugliese designa il Capo di gebientto, il portavoce ed il capo dell'avvocatura regionale
Liste d'attesa in sanità: tra le priorità dell'agenda Decaro Politica Liste d'attesa in sanità: tra le priorità dell'agenda Decaro Si attende con impazienza la proclamazione dei consiglieri eletti. Il nodo assessori, Ciliento in pole position
Nuovo consiglio regionale: Andria potrebbe avere un rappresentante della Lega Politica Nuovo consiglio regionale: Andria potrebbe avere un rappresentante della Lega L'ipotesi delle dimissioni di Luigi Lobuono favorirebbe il consigliere comunale Nicola Civita, candidato nelle ultime regionali per il Carroccio
Maltempo, Coldiretti Puglia: gelo e nubifragi convivono con mimose in fiore Maltempo, Coldiretti Puglia: gelo e nubifragi convivono con mimose in fiore Pazzo inverno in Puglia con 71 eventi in un anno
Influenza, la Puglia tra le regioni più colpite Attualità Influenza, la Puglia tra le regioni più colpite Lo sostiene la Coldiretti che dà consigli alimentari per difendersi dal freddo e dai contagi
Sicurezza stradale nel 1° semestre 2025: male la situazione ad Andria, più incidenti, feriti e decessi Attualità Sicurezza stradale nel 1° semestre 2025: male la situazione ad Andria, più incidenti, feriti e decessi I dati resi noti dal Centro di monitoraggio ASSET
Tentativi truffaldini: SMS giungono anche nella Bat da “fantomatici Cup” o sedicenti uffici sanitari Attualità Tentativi truffaldini: SMS giungono anche nella Bat da “fantomatici Cup” o sedicenti uffici sanitari Messaggi truffa, noti come "smishing". La ASL Bari mette in guardia i cittadini: non provengono da nostri servizi, non rispondete e denunciate
Raddoppio import olio tunisino a dazio zero è scelta suicida Vita di città Raddoppio import olio tunisino a dazio zero è scelta suicida Coldiretti e Unaprol: vanno fermati i trafficanti di olio
Andria, il centrodestra presenta il candidato sindaco Sabino Napolitano
9 gennaio 2026 Andria, il centrodestra presenta il candidato sindaco Sabino Napolitano
Intergruppo Consiliare: «Urbanistica opaca e consiglio tagliato fuori: la gravità di una democrazia indebolita»
9 gennaio 2026 Intergruppo Consiliare: «Urbanistica opaca e consiglio tagliato fuori: la gravità di una democrazia indebolita»
Gli auguri di buon lavoro al Prefetto Flavia Anania
9 gennaio 2026 Gli auguri di buon lavoro al Prefetto Flavia Anania
Calcio giovanile: tre squadre della Football Academy Andria alla fase regionale
8 gennaio 2026 Calcio giovanile: tre squadre della Football Academy Andria alla fase regionale
Camera Penale Trani: «La riforma è un’opportunità per rendere il sistema giudiziario più chiaro»
8 gennaio 2026 Camera Penale Trani: «La riforma è un’opportunità per rendere il sistema giudiziario più chiaro»
Carenza personale 118: parla la Commissaria straordinaria della Asl Bt
8 gennaio 2026 Carenza personale 118: parla la Commissaria straordinaria della Asl Bt
Prime nomine per Antonio Decaro
8 gennaio 2026 Prime nomine per Antonio Decaro
Liberali e Riformisti Andria: "Dimissioni per Lodispoto, Marchio Rossi e Sgarra "
8 gennaio 2026 Liberali e Riformisti Andria: "Dimissioni per Lodispoto, Marchio Rossi e Sgarra"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.