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Cronaca

Sicurezza, Gioia (FSP Polizia di Stato): "Bene nuovi rinforzi ma attendiamo leggi e pene esemplari contro i commando dei portavalori"

Appello urgente affinché si passi immediatamente dalle misure emergenziali di presidio a una riforma legislativa strutturale

Puglia - lunedì 13 luglio 2026 16.42 Comunicato Stampa
La Segreteria Regionale FSP Polizia di Stato Puglia, per mano del suo Segretario Generale Daniele GIOIA, esprime un forte e sincero apprezzamento per la recente decisione del Ministero dell'Interno di inviare significativi contingenti di rinforzo sul territorio pugliese.

"Si tratta di una risposta concreta e necessaria alle pressanti e ripetute richieste di sicurezza che giungono da una regione troppo a lungo sotto lo schiaffo della criminalità organizzata ed esposta a dinamiche ad alto rischio criminale. L'eccellente operazione della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Bari, che ha portato all'arresto del feroce commando di Cerignola con la formale contestazione dell'aggravante del metodo mafioso, dimostra l'assoluto valore, la competenza e il sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini in divisa in servizio nella nostra regione". Tuttavia, il Segretario Regionale Daniele Gioia rimarca che l'aumento degli organici sul territorio, da solo, "non può bastare a eradicare un fenomeno criminale che ha ormai assunto i connotati di una vera e propria guerriglia urbana. "Accogliamo con grande favore l'arrivo di nuovi colleghi in Puglia, ma non possiamo illuderci di combattere commando paramilitari armati di kalashnikov, pronti a incendiare autostrade e a sventrare sportelli bancomat con cariche esplosive da mina e a "sparare agli sbirri", utilizzando esclusivamente gli strumenti ordinari di contrasto", dichiara con fermezza Daniele Gioia.

"Oggi chi assalta un furgone portavalori o uno sportello bancomat, non compie una semplice rapina: mette in atto un'azione di stampo terroristico-criminale che mette a repentaglio la vita dei poliziotti, dei colleghi delle altre forze dell'ordine, delle guardie giurate e dei cittadini inermi". Per queste ragioni, a nome della Segreteria Regionale della Puglia, Daniele Gioia lancia un appello urgente affinché si passi immediatamente dalle misure emergenziali di presidio a una riforma legislativa strutturale.
C'è un'attesa forte, diffusa e non più rimandabile tra il personale in divisa per:
• Introduzione di reati specifici e aggravanti speciali per gli assalti ai trasporti valori e alle infrastrutture creditizie quando commessi con modalità militari, sbarramenti stradali o armi da guerra.
• Pene esemplari e certezza assoluta della pena, escludendo categoricamente benefici penitenziari o sconti di pena per chi sceglie di fare parte di queste consorterie criminali.
• Regole di ingaggio nuove e tutele giuridiche e operative per il personale delle Forze dell'Ordine impiegato in prima linea in questi teatri operativi ad altissimo indice di pericolo.
"I rinforzi ministeriali sono una boccata d'ossigeno vitale per le nostre Questure e i nostri commissariati", conclude il Segretario Generale Regionale Daniele GIOIA. "Ma la vera svolta si otterrà solo quando i criminali sapranno che, per questa tipologia di reati, la risposta sanzionatoria dello Stato sarà immediata, durissima e senza scappatoie normative. La Polizia di Stato in Puglia c'è e fa la sua parte, ma la politica deve fornirci lo scudo normativo necessario per difendere la collettività e noi stessi".
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