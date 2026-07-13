Incidente sull'A14 tra Canosa e Andria: auto si ribalta su un fianco, un ferito

Incidente stradale tra un auto e un camper sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Canosa di Puglia e Andria. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata su un fianco, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure a una persona rimasta ferita. Al momento non sono state rese note le condizioni del ferito né la dinamica dell'incidente.Disagi alla circolazione nel tratto interessato, con code lunghe e rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.