Incidente sull'A14 tra Canosa e Andria
Incidente sull'A14 tra Canosa e Andria
Cronaca

Incidente sull'A14 tra Canosa e Andria: auto si ribalta su un fianco, un ferito

Sul posto il 118 per i soccorsi

Andria - lunedì 13 luglio 2026 12.07
Incidente stradale tra un auto e un camper sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Canosa di Puglia e Andria. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata su un fianco, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure a una persona rimasta ferita. Al momento non sono state rese note le condizioni del ferito né la dinamica dell'incidente.

Disagi alla circolazione nel tratto interessato, con code lunghe e rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.
  • incidente
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