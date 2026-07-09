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Politica

PD Puglia, De Santis nomina nuovi componenti della Segreteria regionale

Tra questi Sabino Zinni si occuperà di pace, Sud e Mediterraneo

Puglia - giovedì 9 luglio 2026 5.32 Comunicato Stampa
Il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis ha nominato i nuovi componenti della Segreteria regionale che sostituiscono alcuni componenti decaduti e che si andranno ad unire alla squadra che ha lavorato in questi anni.

Il Professor Giuseppe Trisorio Liuzzi si occuperà dell'agenda per l'Italia e del rapporto con i movimenti; Anna Inguscio di Attuazione del Programma; Gianluca Ruotolo di Conversione Ecologica e Agenda 2030; Lorenzo Siciliano di turismo; Guido Catalano di Formazione Politica, politiche giovanili e legalità; Claudia Caputo di politiche europee e cooperazione; Sabino Zinni di pace, Sud e Mediterraneo.
Entra in Segreteria anche la neoeletta coordinatrice della Conferenza delle donne democratiche Shady Alizadeh.
Ai nuovi ingressi si aggiungono il cambio di delega per Leo Palmisano che ora sarà il coordinatore della segreteria; Giulia Iacovelli sarà coordinatrice dell'iniziativa Politica e Valentina Avantaggiato si occuperà di Aree interne e piccoli comuni, oltre che di innovazione e smart city.
Inoltre il Segretario ha nominato il suo nuovo staff, guidato dal Responsabile dell'Organizzazione Pierpaolo Treglia, e di cui fanno parte Giuseppe Fumai, Donato Fiorentino, Antonio Lecce, Rosalinda Giannotti, Vittorio Presutto, Angelica Curci, Marco Marazia e Pasquale Alfieri.
"Dopo la vittoria alle regionali, al referendum e al risultato storico delle scorse europee questo passaggio serve a rilanciare il lavoro della Segreteria del PD Puglia con la sua riorganizzazione: una Segreteria fortemente qualificata, che può contare su figure di primo piano. Il nostro obiettivo è coinvolgere i giovani alla politica, infatti 4 dei nuovi ingressi sono trentenni. In particolare, sono grato al professor Trisorio Liuzzi per aver accettato di farne parte, con la generosità e la passione che lo contraddistinguono. Da sempre il professore lavora con i giovani e per i giovani, attitudine che lo ha portato ad essere uno dei protagonisti del movimento referendario e della risposta ottenuta proprio fra le ragazze e i ragazzi, e lo farà anche in questo nuovo incarico. Nei prossimi giorni ci riuniremo per la prima volta in questa nuova composizione: comincia così il nostro entusiasmante viaggio verso le elezioni politiche".
In allegato la composizione completa della segreteria regionale del PD pugliese.
Componenti della Segreteria del PdComponenti della Segreteria del Pd Puglia
  • partito democratico andria
  • regione puglia
  • domenico de santis
  • Pd
  • Sabino Zinni
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