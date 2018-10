50 foto Si è conclusa la VI edizione del concorso culinario "Eraclio d'oro”

Ieri sera presso la location dello Smeraldo ricevimenti "Lo Smeraldo" di Canosa di P. si è conclusa la 6° edizione dell'Eraclio d'oro, concorso di Alta Gastronomia promosso dall'Associazione Cuochi e Pasticcieri della provincia BAT.La manifestazione è terminata con la tradizionale cena di gala, a cura del Culinary Team " Puglia Imperiale", preceduta da una suggestiva e solenne cerimonia di intronizzazione di alcuni Maestri di Cucina di fama nazionale. Con l'investitura all' "Ordre International des Disciples d' Auguste Escoffier", in memoria del cuoco più rivoluzionario dell'Alta Cucina Francese della Belle Epoque ha avuto inizio la serata.Il presidente nazionale Francesco Ammirati, insieme una delegazione francese con un formale rito ha insignito alla carriera di chef: Maria Corcelli, Elisa Corcelli, Elena Domanico, Carlo Antonio Paolillo, Gaspare Sarcinelli, Raffaele Sforza, Giuseppe Pepe, Giacomo Sinisi, Riccardo Liso, Salvatore Riontino, Giuseppe Paparusso, Lorenzo Lacriola, Nicola Lenoci, Giuseppe Pocchiari, Vito Chiapperino, Andrea di Muro, Alessandro Botrugno e Antonio Di Nunno.Riconoscimenti onorari sono stati consegnati a: Luciano Papagna (Lo Smeraldo/ Canosa), Savino Maffei (Pastificio Maffei/Barletta), Antonio Sanguedolce (Casearia Sanguedolce/Andria), Antonella Millarte (La Gazzetta del Mezzogiorno/ food and wine expert).Sono intervenuti alla manifestazione oltre 150 persone tra cui il sindaco di Canosa Roberto Morra, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, il consigliere del comune di Andria Benedetto Miscioscia, la preside dell'Istituto Alberghiero di Canosa prof.ssa Maddalena Tesoro ed il prof. Saverio Dell'Olio con il presidente della Lilt Bat, Michele Ciniero .E' doveroso ricordare che per la categoria Cucina Calda Professionisti il trofeo Eraclio d'oro 2018, lo ha conquistato lo chef canosino Mauro Di Gennaro, mentre per categoria Allievi, l'ha spuntata il giovanissimo concittadino Renato Hasanaj.Grande soddisfazione, del presidente di Acp Bat, Michele Erriquez che ha voluto ringraziare personalmente i numerosi partner commerciali che hanno contribuito alla realizzazione e all'ottima riuscita dell'evento.