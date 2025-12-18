Si accorciano i tempi per vedere realizzata ad Andria una nuova sede per la Compagnia della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Andria avrà una nuova sede. È stato siglato questa mattina, nella Sala Giunta del Comune, il verbale di consegna dell'area situata in zona P.I.P. all'Agenzia del Demanio e contestuale consegna al corpo della Guardia di Finanza, destinata alla realizzazione della nuova caserma che ospiterà la Compagnia della Guardia di Finanza di Andria.Ad apporre la firma sull'atto il Cap. Cosimo Carafa, in qualità di Comandante della Compagnia di Andria della Guardia di Finanza, l'Ing. Nicola Ferrara, in qualità Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Territoriali Puglia e Basilicata - Bari 1 della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio, l'Arch. Rosario Sarcinelli, in qualità di Dirigente dell'Area Città Territorio ed Ambiente, Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni straordinarie ed ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio del Comune di Andria ed in rappresentanza del medesimo Comune di Andria.Alla firma erano presenti il Sindaco di Andria, Avv. Giovanna Bruno, il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Rosa Arrivabene, e l'Assessore al Quotidiano, arch. Mario Loconte.La consegna dell'area consente ora l'avvio delle fasi di progettazione e realizzazione della nuova caserma.«Si tratta di una firma di estrema rilevanza – ha dichiarato il Cap. Cosimo Carafa – perché segna l'inizio di un percorso che porterà alla realizzazione di una caserma adeguata al ruolo e alle esigenze di una città come Andria».Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Giovanna Bruno, che ha sottolineato come «l'Amministrazione comunale abbia scelto di destinare suoli pubblici per dotare le Forze dell'Ordine di strutture moderne e funzionali, rafforzando così il presidio di legalità sul territorio. Dopo l'assegnazione dell'area ai Carabinieri nel 2023, oggi raggiungiamo un risultato altrettanto significativo per la Guardia di Finanza. Il Comune di Andria ha reso possibile questo percorso, anche sotto il profilo amministrativo e burocratico consentendo che fosse il nostro Segretario Generale il soggetto rogante».L'Assessore Mario Loconte ha sottolineato come «l'intervento si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione della zona P.I.P. e di viale della Costituzione, dove sono in corso e programmati ulteriori investimenti pubblici per infrastrutture, viabilità e sicurezza urbana, come la riqualificazione dell'asse stradale, dei marciapiedi e l'integrazione dei sottoservizi essenziali, oltre alle infrastrutture come il mercato ortofrutticolo».