Nuova sede per i volontari della “Nat. Federiciana Verde Onlus” di Andria

Dopo continue sollecitazioni da parte dell'associazione deiper un necessario trasferimento della propria sede in una nuova, giunge la notizia dell'avvenuta intesa raggiunta.Da quanto dichiarato dalPresidente provinciale, Responsabile Legale del Nucleo delle G.P.G.V. Zoofila, Ittica, Ambientale, Venatoria, Ecologica dell'associazione consorziate con "", l'attuale sede, situata all'interno della Villa Comunale di Andria, risulta di dimensione non idonea per un corretto svolgimento di specifiche attività e quindi in condizioni non sufficientemente adeguate per garantire la sicurezza dell'intera struttura, oltre che condivisa con un'altra associazione di diversa natura.L'Associazione dei Volontari Federiciani, ha tra i suoi obiettivi anche quello di formare giovani associati alle attività di(Antincendio Boschivo),cioè Basic Life Support (sostegno di base alle funzioni vitali), una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare,(rianimazione cardiopolmonare) una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali, il(Basic Life Support and Defibrillation, ovvero primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico), da attuare in caso di arresto cardio-circolatorio ,come rianimazione in caso di arresto cardiaco dell'adulto e infine predispone specifici corsi di intervento e di attività ambientali con altre tipologie di formazione e con corsi specializzati riconosciuti dalla Regione Puglia. Tutte attività che richiedono l'utilizzo di veicoli e di vari strumenti, non adatti ad essere depositati nella sede della Villa comunale.Pertanto, per consentire un proficuo svolgimento di tali mansioni, il Prof. Martiradonna ha partecipato, qualche giorno fa, ad un incontro svoltasi presso il CL'incontro è stato presenziato dal Sindaco, ae da altri membri dell'amministrazione comunale, tra cui l'avv. Pierpaolo Matera, Assessore alle attività produttive e Polizia Municipale, l'avv., Assessore ai lavori pubblici e sport, il de il Comandante della suddetta Polizia, d, i quali hanno stabilito non solo l'assegnazione di una sede definitiva che sembra rispondere alle esigenze dell'associazione, ossia l'ex ufficio Informagiovani, sito in piazza Bersaglieri ma hanno anche sancito quelli che sono gli accordi per la tutela del territorio urbano."Una richiesta sostenuta da molti cittadini e da circa duecento famiglie dei nostri iscritti –tiene a sottolineare il Presidente dell'Associazione Martiradonna –. Questo dimostra come la nostra organizzazione è una realtà importante, fortemente voluta dalla Comunità locale, poiché in grado di garantire una vera e propria tutela e salvaguardia dell'ambiente circostante".