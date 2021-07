Scompare Biagio Casiero, figura di riferimento del servizio trattamento economico della Asl

E' scomparso Biagio Casiero, figura di riferimento per lunghi decenni del servizio trattamento economico dell' Azienda sanitaria locale. Si è spento a 70anni, lasciando nel dolore non solo l'amata moglie Elena, i figli Francesco, Giuseppe con lrina, ma i tantissimi amici e colleghi, da Aldo Muggeo ad Enza Memeo, da Nunzio D'Aloia a Franca D'Ambra (solo per citarne alcuni, con i quali ha diviso le lunghe giornate di lavoro), che con lui hanno percorso lunghi anni di comune attività, contrassegnati dalla correttezza, dalla professionalità e dal grande attaccamento all'azienda, che ne ha apprezzato le sue capacità e l'indiscussa dedizione.Già dipendente dell'INAM, Biagio Casiero passa nel 1981 all'ospedale provinciale di Andria, eccellenza sanitaria, presidio ospedaliero di riferimento per l'intero territorio, prima con la Usl Bari 3 e poi nel 1995 con la Asl Bari 1, che annoverava città quali Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Minervino Murge e Spinazzola.Collocato in quiescenza il 1° febbraio del 2016, ha continuato in questi anni, con la riservatezza che lo contraddistingueva, a collaborare con i colleghi rimasti in servizio, in quella che lui considerava una missione, prima ancora che un lavoro. L'Azienda era una famiglia, prima ancora di una comunità di soggetti uniti da comuni rapporti di dipendenza. Oggi la Asl Bt ha nel suo organico circa 3.500 dipendenti, tra sanitari, tecnici e personale amministrativo.Anche la Redazione di AndriaViva, si unisce al dolore della Famiglia Casiero, della grande "famiglia" adottiva della Asl, ai tanti colleghi che hanno condiviso con lui una "vita" di lavoro proficuo e di indiscusso valore umano, prima ancora che professionale. Signor Biagio che la terra le sia lieve.La salma è vegliata presso la casa funeraria "Ernesto" in via Mozart ad Andria, mentre le esequie sono previste per domani, lunedì 5 luglio, alle ore 16,30 presso la chiesa di Sant' Agostino, nel centro storico della Città Fidelis.