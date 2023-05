Sanità in Puglia, on. Matera (FdI): «Stanziati fondi per ospedali Taranto e Nord Barese. Parlato al Ministro di quello di Andria»

«Il governo Meloni come al solito passa ai fatti: con l'accordo ratificato questa mattina, vengono stanziati oltre 282 milioni per il completamento dell'ospedale San Cataldo di Taranto e per portare a termine la realizzazione dell'ospedale del Nord Barese (che sorgerà fra Molfetta e Bisceglie)». A parlare è la deputata pugliese l'on. Mariangela Matera di Fratelli d'Italia presente ieri mattina, giovedì 25 maggio, ad un tavolo operativo insieme al ministro della Salute Schillaci ed al sottosegretario Gemmato, per parlare della Sanità in Puglia.«In occasione di questo importante appuntamento, ho sottoposto al ministro la questione dell'ospedale di Andria che da anni resta in una situazione di stallo – ha spiegato l'on. Matera - a causa dell'inefficienza dei diversi governi di sinistra, da Vendola a Emiliano. Ringrazio il ministro e il sottosegretario per il dialogo proficuo avuto in questa giornata. Ancora una volta il governo si è mostrato pronto ad accogliere le istanze del territorio e a valutare positivamente gli investimenti e le progettualità realizzabili».