Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti"

Nel corso del Consiglio comunale, svoltosi lo scorso 14 gennaio 2026 e dedicato alla situazione del Presidio Territoriale Post Acuzie (PTA) di Canosa di Puglia, il Consigliere regionale Giovanni Vurchio ha preso parte al dibattito istituzionale, ribadendo l'urgenza di risposte concrete per la sanità del territorio."Il confronto ha messo in evidenza criticità non più rinviabili e la necessità di un cambio di passo immediato nelle politiche sanitarie locali. In tale contesto, il Presidente della Regione, Ing. Antonio Decaro, e la Dott.ssa Tiziana Dimatteo hanno manifestato una chiara volontà di intervento a tutela della sanità pubblica e dei cittadini canosini.Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Segretaria cittadina, Avv. Nicoletta Lomuscio, per aver fortemente voluto la presenza delle istituzioni regionali davanti ai cittadini, favorendo un confronto diretto e responsabile. L'impegno assunto è quello di garantire il diritto alla salute attraverso azioni rapide, coordinate e misurabili. Ora è il tempo dei fatti", ha concluso il consigliere regionale del Pd, Giovanni Vurchio.