Sabino Zinni (Senso Civico) propone un bonus viaggio per i fuorisede che tornano a casa a Natale

Social Video 1 minuto Sabino Zinni, "Natale con i tuoi"

Si chiama "Natale con i tuoi" l'ultima proposta programmatica di Sabino Zinni, candidato consigliere regionale con "Senso civico" a sostegno del Presidente uscente Michele Emiliano.«In Puglia abbiamo un accordo non scritto con i nostri figli sparsi per il mondo» spiega Zinni in una nota «puoi essere fuorisede quanto vuoi, ma a Natale si torna a casa e si sta tutti insieme. Peccato però che le compagnie aree se ne approfittino: sotto le festività si dimenticano di essere low cost e alzano i prezzi a dismisura. 400, anche 500 euro, per un volo di sola andata».«Ecco allora la mia proposta - continua il candidato consigliere regionale - "Natale con i tuoi". Un contributo regionale che permetta di tornare a casa per Natale con tariffe agevolate. Potranno usufruirne studenti fuorisede e lavoratori fuorisede con un basso reddito, con sconti fino al 30 per cento sul prezzo del biglietto».«Chi mi conosce e chi ha seguito il mio lavoro nel tempo sa quanto mi sia caro questo tema. Per noi pugliesi, e per noi meridionali in generale, è il tema dei temi. 2 anni fa ho organizzato la prima "Festa del Ritorno" per accendere i riflettori su di esso. Ora questa mia proposta, assolutamente non risolutiva della questione, che del resto è enorme, vuole essere un aiuto concreto al mantenimento di certi legami.«Si può studiare altrove, lavorare altrove, ma per passare le feste serve la famiglia, il ritorno a casa deve essere garantito - conclude Zinni - e la Puglia è pronta metterci del suo».