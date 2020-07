Rocco Dileo: «La sinistra è unita. Siamo la Puglia che non resta a guardare»

«C'è una parte di Puglia che non resta a guardare. È la Puglia che al mattino accende le luci di un territorio dall'incredibile bellezza e dalle sconfinate potenzialità. È la Puglia del, dellae di unache negli anni l'ha resa traino per l'intero mezzogiorno». È con queste parole che, attualmente consigliere comunale di Barletta, descrive la regione, ufficializzando così il suo impegno in occasione della competizione elettorale regionale del prossimo settembre in sostegno del candidato Presidente«È una Puglia – prosegue il candidato al Consiglio regionale pugliese – che nel tempo ho avuto l'onore di conoscere da vicino. È stato merito di una fiducia rinnovata nel tempo dai cittadini. Fiducia che mi ha consentito di farmi portavoce delle loro piccole e grandi istanze all'interno delle istituzioni cittadine e provinciali.In questi trent'annii cui governi di centrosinistra ne hanno svelato e valorizzato la, lae laLa mia candidatura al Consiglio regionale pugliese – spiega Dileo – è la, mio storico compagno con il quale ho condiviso trent'anni di battaglie ispirate ai valori del, per contribuire ad una più proficuaIntendo portare avanti questa nuova sfida con. Intendo farlo condividendo la mia esperienza, i progetti, le idee, ma soprattutto. Mi candido all'interno della lista "" che riunisce, finalmente, i principali attori politici della sinistra intorno ad un programma che pone al centro le tematiche. Ai movimenti pugliesi a vocazione ambientale e sociale, infatti, si aggiungono ie ilÈ questa la sinistra che sostiene l'uscente Presidente, guida politica di una regione che con le primarie del centrosinistra ne ha confermato l'affidabilità. Ed è di unache la Puglia ha bisogno per non portare in rovina i risultati raggiunti con sacrificio e passione da una politica tesa a programmare.Adesso, dopo aver affrontato la situazione emergenziale che ci ha duramente colpito e che abbiamo superato con grande spirito di solidarietà e responsabilità,. Non è di egoismi e protagonismi che ha bisogno la Puglia, ma di. Noi – conclude Rocco Dileo –».Classe '65, nasce a Barletta dove vive e lavora. Idealista per natura, muove i primi passi aderendo al mondo dell'associazionismo sin da studente. Anni di battaglie e di ideali ne animano quello spirito socialista che lo condurrà a rappresentare i suoi concittadini all'interno delle istituzioni. A soli 24 anni la sua prima elezione nel Consiglio comunale di Barletta, con il Partito Socialista Italiano.Segue la carica di componente nel Direttivo del Comprensorio Nord-Barese e nel '92 l'inizio del suo lavoro presso la Dogana di Barletta. Nello stesso anno è vicesindaco con delega al Bilancio nella Giunta Chiumeo.Torna in Consiglio comunale nel 1996, mentre nel '95 è consigliere provinciale al fianco di Francesco Sorrentino. Parte da lì il suo impegno per la costituzione della sesta provincia pugliese.Sono gli anni della maturità quelli che lo premieranno, consentendogli di rappresentare ancora, nel 2006 e nel 2011, i cittadini di Barletta nei due mandati del sindaco Maffei.Nel 2018 sostiene la candidatura del sindaco Cosimo Cannito, amico e compagno politico, tornando a sedere in Consiglio comunale con la lista "Insieme per Barletta". Da allora è al lavoro su una visione di sviluppo che coniughi crescita e sostenibilità sociale e ambientale.Adesso, la candidatura alle elezioni regionali 2020 in sostegno del Presidente Michele Emiliano nella lista "Puglia Solidale e Verde", progetto politico di cui fa parte il Partito Socialista Italiano. Una nuova sfida per Rocco Dileo, un'opportunità per la Puglia.