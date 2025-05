“ROAD TO BATTITI”, tutto pronto per lo spettacolo in piazza Vittorio Emanuele con Fedez e Clara

Parte oggi, sabato 3 maggio, da Andria il viaggio verso "Cornetto Battiti Live", in programma a giugno. La città è già pronta per ospitare la prima tappa di "Road to battiti", il radio live show di Radio Norba che attraverserà la Puglia in dieci tappe con altrettanti ospiti di grosso calibro. Ad Andria attesi in piazza Vittorio Emanuele Fedez e Clara dopo l'uscita del loro nuovo singolo "Scelte stupide", che da venerdì 2 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.In ogni tappa il radio live show inizierà intorno alle ore 18, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione dell'artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l'attesa esibizione dell'artista per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della "performance on the road" che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del "Cornetto Battiti Live".«E' un grande evento per la nostra città – afferma l'Assessore alle Radici Cesareo Troia - in continuità con tutti gli altri impegni già assunti, per la valorizzazione del territorio, dall'Amministrazione Comunale per rendere questa città importante, accogliente e disponibile nello scenario nazionale e internazionale. Accogliamo "Road to Battiti" con grande entusiasmo, è certamente una vetrina preziosa per la città tutta e per questo invitiamo i cittadini, soprattutto i più giovani, ad affollare la piazza per uno straordinario evento musicale capace di guadagnare la ribalta nazionale».