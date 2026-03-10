Ritorna in scena “ Il Cielo in una Stanza” della compagnia teatrale andriese Hurricane
Ritorna in scena “ Il Cielo in una Stanza” della compagnia teatrale andriese Hurricane
Da risate a dramma: quando il teatro si fa comico e il comico si fa realtà

Andria - martedì 10 marzo 2026
La compagnia artistica Hurricane, rimette in scena lo spettacolo teatrale dal titolo "Il Cielo in una Stanza", questa volta basandosi su eventi realmente accaduti. L'ormai sempre più noto sodalizio artistico è stato selezionato per rappresentare la Puglia al "Festival delle Regioni" di Spoleto.
"Il Cielo in una Stanza", laa colonna sonora che accompagna lo spettacolo, é il filo conduttore che parla dell'amore di un genitore verso il proprio figlio, immerso in un periodo "caldo" della storia italiana.
Il plot è ambientato nel periodo dell'Italia di fine anni sessanta, quando le grandi città erano in fermento, quando nascevano le prime manifestazioni, le proteste ed i tumulti di studenti e lavoratori.
Si racconta, in maniera umoristica, la vita e il modo di pensare dei ragazzi del meridione e quelli del nord, giocando con gli stereotipi del tempo e ironizzando sulla mentalità nell'affrontare la vita di tutti i giorni, immaginando il futuro.

All'interno dello spettacolo ci sono momenti di vita quotidiana, in cui la famiglia era si stampo patriarcale. Ci si concentra sulla ricerca del lavoro, la parità tra uomo e donna ed, infine, l'arrivo della legge sul divorzio. Il tutto alternato a momenti musicali dell'epoca.
Un modo per riportare quanto accaduto all'Italia dei nostri genitori, quello che hanno vissuto, la conquista dei diritti, il disagio sociale. Uno spettacolo inteso come strumento educativo, per le nuove generazioni affinché non venga dimenticato il nostro passato.

Protagonisti in scena:
Vincenzo Tondolo - Betty Tursi - Claudia Pesce - Flora Tesoro - Mariangela Fortunato - Massimo Troia - Nicola Caracciolo - Eleonora Matera - Francesco Pollice - Raffaele Di Bari - Sabrina Miracapillo - Salvatore D'Azzeo - Valentina Quacquarelli - Vincenzo Forlano.

Regia di Vincenzo Tondolo.

Lo spettacolo si terrà il 15 marzo, presso l'auditorium "Mons. Giuseppe Di Donna", in via Saliceti, ad Andria
Prevendita e info: Sartorini uomo - via Duca degli Abruzzi e Lion Kart - via Piero della Francesca.
