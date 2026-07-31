Conferimento rifiuti in plastica: ad Andria nessuna sospensione del servizio di raccolta

Il Comune di Andria continuerà a fornire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in plastica nonostante la criticità sollevata dall'Ager Puglia nei giorni scorsi, cercando di limitare al massimo il disagio per i cittadini andriesi. Al momento, infatti, non sono previste sospensioni del servizio e si sta lavorando per la individuazione di soluzioni alternative ai soliti canali di smaltimento.



L'azione intrapresa dal Comune di Andria fa seguito alla nota dell'Ager – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, con cui ha informato tutti i comuni pugliesi circa la criticità urgente nel segmento di trattamento dei rifiuti plastici per la saturazione della capacità impiantistica regionale.



Una serissima criticità, precisa l'Ager, "che sta interessando il segmento di trattamento e recupero dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata comunale. Una problematica non locale ma una complessa e diffusa situazione di crisi a livello nazionale, causata dal rallentamento dei mercati delle materie prime seconde e da un progressivo blocco logistico dei canali di sbocco finali".



Uno scenario che ha dirette ripercussioni sui Comuni: le piattaforme e gli impianti di trattamento autorizzati operanti in Puglia si trovano in una condizione prossima alla saturazione e non dispongono della capacità sufficiente per accogliere regolarmente i flussi e i conferimenti programmati dai singoli Comuni. Per questo l'Ager ha chiesto ai sindaci pugliesi di prevenire situazioni di criticità igienico sanitarie. Nel Comune di Andria la situazione è al momento sotto controllo.