Autonomia differenziata, NPSI Andria: «Continueremo a sostenere le riforme che rendono lo Stato più moderno ed efficiente»
Autonomia differenziata, NPSI Andria: «Continueremo a sostenere le riforme che rendono lo Stato più moderno ed efficiente»
Politica

Autonomia differenziata, NPSI Andria: «Continueremo a sostenere le riforme che rendono lo Stato più moderno ed efficiente»

La nota di Antonio Di Gregorio - Nuovo PSI Andria

Andria - venerdì 31 luglio 2026 14.52 Comunicato Stampa
"Il Nuovo PSI di Andria respinge con decisione l'ennesima operazione di propaganda messa in scena dal centrosinistra durante l'ultimo Consiglio comunale sull'autonomia differenziata. Ancora una volta si tenta di spaventare i cittadini con slogan e falsità, trasformando un tema serio in una sterile polemica politica".

"La posizione del presidente nazionale del Nuovo PSI, Stefano Caldoro, è chiara: l'autonomia differenziata non è il nemico del Sud, ma uno strumento previsto dalla Costituzione per responsabilizzare le Regioni, premiare il buon governo e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici".

"Fa sorridere chi oggi punta il dito contro una riforma che non è ancora entrata pienamente a regime, quando gli stessi partiti governano la Puglia da oltre vent'anni lasciando in eredità una sanità in crisi, liste d'attesa infinite, mobilità passiva, cittadini costretti a curarsi fuori regione e servizi che troppo spesso non garantiscono standard adeguati. Di tutto questo l'autonomia differenziata non ha alcuna responsabilità".

"Il centrosinistra andriese, invece di fare comizi in aula, dovrebbe spiegare ai pugliesi perché dopo oltre due decenni di governo regionale la qualità della sanità e di molti servizi pubblici continua a peggiorare. È troppo facile cercare un capro espiatorio per coprire anni di promesse mancate, sprechi e incapacità amministrativa. Il terrorismo politico non risolve i problemi dei cittadini. La demagogia non accorcia le liste d'attesa, non migliora gli ospedali e non rende più efficienti i servizi. Servono riforme, responsabilità e amministratori capaci di assumersi le proprie colpe invece di scaricarle su altri".

"Il Nuovo PSI continuerà a sostenere tutte le riforme che rendono lo Stato più moderno ed efficiente, nel pieno rispetto dell'unità nazionale e della solidarietà tra i territori. Chi ha governato per oltre vent'anni e oggi cerca nuovi alibi ha perso l'occasione di fare autocritica. I pugliesi meritano la verità, non l'ennesima campagna di disinformazione".
  • Liberali e Riformisti NPSI
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