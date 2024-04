Riapre alla città il rinnovato Chiostro di San Francesco: sarà sede dell’Andria Food Policy Hub

Restyling completo per il Chiostro di San Francesco che. Il Chiostro amplia anche la sua funzione: l'ex convento ospiterà, infatti, l'Andria Food Policy Hub, la fucina del cambiamento in ambito di politiche del cibo. Uno strumento innovativo che, proponendo scelte etiche, cerca strategie per rispondere alle sfide contemporanee dell'alimentazione sana e della produzione sostenibile.L'Andria Food Policy Hub è nato poco più di un anno fa e in questo periodo si è occupato di attivare numerosi percorsi virtuosi in città: incontri di educazione alimentare, mercati contadini, eventi di comunità, una rete di produttori locali e tre startup di innovazione sociale. Adesso questa fucina di innovazione avrà un quartier generale e animerà gli spazi del Chiostro San Francesco insieme alle imprese precedentemente selezionate, aprendo così un nuovo percorso.Alla cerimonia di domani sarà presente la sindaca Giovanna Bruno, l'assessora alla Bellezza Daniela Di Bari, Rosa Barone, assessora al welfare Regione Puglia, Valentina Romano, direttrice dipartimento welfare Regione Puglia, Laura Liddo, dirigente del servizio benessere Regione Puglia e naturalmente tutta la squadra di lavoro.A seguire, alle ore 20, nell'Officina San Domenico ci sarà la proiezione di "Food For Profit", un documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, con la presenza della stessa giornalista.