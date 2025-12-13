Regione Puglia e Adisu: altri 21 mln di euro per le borse di studio universitarie per l’a.a. 2025/2026

La Giunta Regionale ha approvato un nuovo investimento complessivo di risorse pari a 21 milioni di euro destinate alle borse di studio universitarie per l'a.a. 2025/2026. Verranno così erogate entro i primi mesi del nuovo anno le borse di studio per tutti gli idonei. Le borse di studio universitarie, gestite da Adisu Puglia, rappresentano uno strumento essenziale per garantire l'effettivo diritto allo studio: assicurano, infatti, la possibilità di intraprendere o proseguire un percorso accademico anche a coloro che, in assenza di un sostegno economico adeguato, rischierebbero di essere esclusi da un'opportunità formativa fondamentale per la crescita personale e professionale."Si rafforza la collaborazione tra Regione e Adisu per favorire la permanenza nel percorso di studi universitari delle ragazze e dei ragazzi più meritevoli, capaci e provenienti da famiglie a basso reddito - dichiara il presidente della Regione Puglia,-. E si conferma la condivisione di obiettivi comuni per il potenziamento del diritto allo studio, al centro di un vero e proprio rilancio da parte di questa amministrazione regionale negli ultimi dieci anni. Abbiamo investito sui giovani e sulla loro formazione perché a tutti va data una possibilità e perché rappresentano il futuro per le loro famiglie e per la nostra regione"."Con questo nuovo stanziamento – commenta l'assessore regionale all'Istruzione- confermiamo un impegno concreto e strutturale a favore degli studenti pugliesi meritevoli ma privi di mezzi. Investire nel diritto allo studio significa investire nel futuro della nostra comunità. Le borse di studio rappresentano uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità e sostenere il talento, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza".