Regione: dagli ingegneri della Bat gli auguri al governo Decaro

L'rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Regione Puglia,, e alla sua squadra di governo, alla riunione d'insediamento del nuovo Consiglio regionale.L'Ordine provinciale degli Ingegneri auspica che il nuovo Governo regionale possa avviare sin da subito un, riconoscendone il ruolo strategico nella programmazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche. In particolare, gli ingegneri confidano in un impegno concreto su alcune tematiche centrali per il futuro della Puglia: la, la, la, la, nonché una, indispensabile per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi pubblici.Gli auguri sono estesi agliin particolare a quelli provenienti dalla, la cui presenza in Consiglio rappresenta una, chiamato a giocare un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di sviluppo della Puglia. Una rappresentanza che potrà favorire un'attenzione concreta alle esigenze infrastrutturali, ambientali e produttive della Bat, contribuendo a una crescita equilibrata dell'intera Regione.Un augurio particolare è rivolto a Nicola Rutigliano, eletto consigliere regionale e iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, la cui elezione rappresenta un valore aggiunto in termini di competenze tecniche e sensibilità professionale all'interno dell'assemblea regionaleL'Ordine degli Ingegneri conferma la propriacon il presidente, la Giunta regionale e i rappresentanti istituzionali del territorio, mettendo a disposizione competenze, professionalità ed esperienza tecnica nell'interesse della collettività e dello sviluppo sostenibile della Regione.