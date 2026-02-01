ordine ingegneri Bat
ordine ingegneri Bat
Associazioni

Regione: dagli ingegneri della Bat gli auguri al governo Decaro

L’Ordine ribadisce il ruolo strategico della provincia: “La Bat sia protagonista dello sviluppo regionale”

Puglia - lunedì 2 febbraio 2026 0.42 Comunicato Stampa
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e alla sua squadra di governo, alla riunione d'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

L'Ordine provinciale degli Ingegneri auspica che il nuovo Governo regionale possa avviare sin da subito un confronto costante e costruttivo con i professionisti tecnici, riconoscendone il ruolo strategico nella programmazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche. In particolare, gli ingegneri confidano in un impegno concreto su alcune tematiche centrali per il futuro della Puglia: la qualità e la sicurezza delle infrastrutture, la tutela del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, la rigenerazione urbana, la transizione energetica e digitale, nonché una semplificazione delle procedure amministrative, indispensabile per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi pubblici.

Gli auguri sono estesi agli assessori e ai consiglieri regionali, in particolare a quelli provenienti dalla sesta provincia pugliese, la cui presenza in Consiglio rappresenta una importante opportunità per il territorio, chiamato a giocare un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di sviluppo della Puglia. Una rappresentanza che potrà favorire un'attenzione concreta alle esigenze infrastrutturali, ambientali e produttive della Bat, contribuendo a una crescita equilibrata dell'intera Regione.

Un augurio particolare è rivolto a Nicola Rutigliano, eletto consigliere regionale e iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, la cui elezione rappresenta un valore aggiunto in termini di competenze tecniche e sensibilità professionale all'interno dell'assemblea regionale

L'Ordine degli Ingegneri conferma la propria piena e costante disponibilità a collaborare con il presidente, la Giunta regionale e i rappresentanti istituzionali del territorio, mettendo a disposizione competenze, professionalità ed esperienza tecnica nell'interesse della collettività e dello sviluppo sostenibile della Regione.

  • regione puglia
  • ordine ingegneri bat
Intergruppo: "Impegno del Comune ad una maggiore sicurezza per i lavoratori delle consegne "
2 febbraio 2026 Intergruppo: "Impegno del Comune ad una maggiore sicurezza per i lavoratori delle consegne"
Lega Salvini Andria: "Solidarietà alla Polizia di Stato ed agli operatori dell'informazione "
2 febbraio 2026 Lega Salvini Andria: "Solidarietà alla Polizia di Stato ed agli operatori dell'informazione"
Altri contenuti a tema
Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio Politica Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio "Assunzione di una responsabilità precisa: portare in Consiglio regionale la voce delle comunità che rappresento"
La Regione indice un bando per il nuovo direttore generale dell’agenzia Aress Attualità La Regione indice un bando per il nuovo direttore generale dell’agenzia Aress Ricostituito l’Organismo Paritetico per lo svolgimento dell’attività professionale intramuraria per il personale sanitario
Sanità: al via i piani sperimentali di riduzione delle liste d’attesa Attualità Sanità: al via i piani sperimentali di riduzione delle liste d’attesa La Giunta approva delibera. Decaro: “Piani ambiziosi ma possibili con la collaborazione di tutti”
EVOLIO Expo 2026: Andria presente alla 2^ edizione della fiera B2B dell’olio extravergine di oliva Territorio EVOLIO Expo 2026: Andria presente alla 2^ edizione della fiera B2B dell’olio extravergine di oliva A Bari tre giorni di manifestazioni con 150 aziende, 50 buyer internazionali provenienti da 16 Paesi strategici
Ferrotramviaria, novità per Andria: treni la domenica e completamento rinnovo binari tratto verso Corato Attualità Ferrotramviaria, novità per Andria: treni la domenica e completamento rinnovo binari tratto verso Corato Incontro in Regione, tra l'assessore Piemontese ed i vertici di Ferrotramviaria
Ruggiero Passero eletto capogruppo della lista “Per la Puglia” Politica Ruggiero Passero eletto capogruppo della lista “Per la Puglia” Nomina ricevuta all'unanimità
Tutto pronto per EVOLIO Expo 2026: in prima fila Andria e l'Associazione nazionale Città dell’Olio Territorio Tutto pronto per EVOLIO Expo 2026: in prima fila Andria e l'Associazione nazionale Città dell’Olio Produttori di olio EVO, mercati globali e nuove prospettive: attesi circa 50 buyer internazionali
Andria, «in attesa di... molte risposte» Politica Andria, «in attesa di... molte risposte» La nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
"Workup ": più di 4300 posizioni lavorative proposte dai centri per l'impiego di Bat, Bari e Foggia
2 febbraio 2026 "Workup": più di 4300 posizioni lavorative proposte dai centri per l'impiego di Bat, Bari e Foggia
Scuola: le discipline della seconda prova alla maturità 2026
2 febbraio 2026 Scuola: le discipline della seconda prova alla maturità 2026
Psicologi pugliesi, svolta digitale: online il nuovo portale e la web app
2 febbraio 2026 Psicologi pugliesi, svolta digitale: online il nuovo portale e la web app
Gravina 1-0 Fidelis, Catalano: «Creiamo, ma non segniamo. È un momento complicato»
2 febbraio 2026 Gravina 1-0 Fidelis, Catalano: «Creiamo, ma non segniamo. È un momento complicato»
Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio
1 febbraio 2026 Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio
Studenti di Andria in visita alla Camera dei Deputati ospiti dell’ on. Mariangela Matera
1 febbraio 2026 Studenti di Andria in visita alla Camera dei Deputati ospiti dell’ on. Mariangela Matera
Fidelis Andria, ora la classifica preoccupa: Basanisi fa gioire il Gravina
1 febbraio 2026 Fidelis Andria, ora la classifica preoccupa: Basanisi fa gioire il Gravina
Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria
1 febbraio 2026 Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.