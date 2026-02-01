Associazioni
Regione: dagli ingegneri della Bat gli auguri al governo Decaro
L’Ordine ribadisce il ruolo strategico della provincia: “La Bat sia protagonista dello sviluppo regionale”
Puglia - lunedì 2 febbraio 2026 0.42 Comunicato Stampa
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e alla sua squadra di governo, alla riunione d'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
L'Ordine provinciale degli Ingegneri auspica che il nuovo Governo regionale possa avviare sin da subito un confronto costante e costruttivo con i professionisti tecnici, riconoscendone il ruolo strategico nella programmazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche. In particolare, gli ingegneri confidano in un impegno concreto su alcune tematiche centrali per il futuro della Puglia: la qualità e la sicurezza delle infrastrutture, la tutela del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, la rigenerazione urbana, la transizione energetica e digitale, nonché una semplificazione delle procedure amministrative, indispensabile per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi pubblici.
Gli auguri sono estesi agli assessori e ai consiglieri regionali, in particolare a quelli provenienti dalla sesta provincia pugliese, la cui presenza in Consiglio rappresenta una importante opportunità per il territorio, chiamato a giocare un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di sviluppo della Puglia. Una rappresentanza che potrà favorire un'attenzione concreta alle esigenze infrastrutturali, ambientali e produttive della Bat, contribuendo a una crescita equilibrata dell'intera Regione.
Un augurio particolare è rivolto a Nicola Rutigliano, eletto consigliere regionale e iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, la cui elezione rappresenta un valore aggiunto in termini di competenze tecniche e sensibilità professionale all'interno dell'assemblea regionale
L'Ordine degli Ingegneri conferma la propria piena e costante disponibilità a collaborare con il presidente, la Giunta regionale e i rappresentanti istituzionali del territorio, mettendo a disposizione competenze, professionalità ed esperienza tecnica nell'interesse della collettività e dello sviluppo sostenibile della Regione.
L'Ordine provinciale degli Ingegneri auspica che il nuovo Governo regionale possa avviare sin da subito un confronto costante e costruttivo con i professionisti tecnici, riconoscendone il ruolo strategico nella programmazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche. In particolare, gli ingegneri confidano in un impegno concreto su alcune tematiche centrali per il futuro della Puglia: la qualità e la sicurezza delle infrastrutture, la tutela del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, la rigenerazione urbana, la transizione energetica e digitale, nonché una semplificazione delle procedure amministrative, indispensabile per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi pubblici.
Gli auguri sono estesi agli assessori e ai consiglieri regionali, in particolare a quelli provenienti dalla sesta provincia pugliese, la cui presenza in Consiglio rappresenta una importante opportunità per il territorio, chiamato a giocare un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di sviluppo della Puglia. Una rappresentanza che potrà favorire un'attenzione concreta alle esigenze infrastrutturali, ambientali e produttive della Bat, contribuendo a una crescita equilibrata dell'intera Regione.
Un augurio particolare è rivolto a Nicola Rutigliano, eletto consigliere regionale e iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, la cui elezione rappresenta un valore aggiunto in termini di competenze tecniche e sensibilità professionale all'interno dell'assemblea regionale
L'Ordine degli Ingegneri conferma la propria piena e costante disponibilità a collaborare con il presidente, la Giunta regionale e i rappresentanti istituzionali del territorio, mettendo a disposizione competenze, professionalità ed esperienza tecnica nell'interesse della collettività e dello sviluppo sostenibile della Regione.