Domenico De Santis e Raffaele Piemontese
Domenico De Santis e Raffaele Piemontese
Speciale

Raffaele Piemontese, assessore regionale alla Sanità, ad Andria con Domenico De Santis

Appuntamento domani presso il comitato elettorale di via Regina Margherita

Andria - mercoledì 5 novembre 2025 12.01 Sponsorizzato
Il Segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis, candidato al Consiglio regionale nella Bat, giovedì pomeriggio, 6 novembre, alle 17, ad Andria, presso il comitato elettorale di via Regina Margherita, 107, incontrerà l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese.

Sarà l'occasione per discutere di uno dei temi più importanti e maggiormente sentiti dalla cittadinanza, fra traguardi raggiunti, eccellenze del territorio e criticità da affrontare.
Un percorso già tracciato e che, oltre al nuovo ospedale che sorgerà ad Andria, con le case e i presidi di comunità, intende offrire ai cittadini della Bat una sanità di prossimità che punta a servizi e prestazioni efficienti e a rispondere alla domanda di salute delle comunità.
  • elezioni regionali 2025
Cia e Italia Olivicola: "Settore olivicolo sotto attacco delle speculazioni "
5 novembre 2025 Cia e Italia Olivicola: "Settore olivicolo sotto attacco delle speculazioni"
Piano regolatore generale, ad Andria giornata informativa sull'adeguamento
5 novembre 2025 Piano regolatore generale, ad Andria giornata informativa sull'adeguamento
Altri contenuti a tema
Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore Appuntamento mercoledì 5 novembre alle 17.30 presso il NicoLAB di via Isonzo 4, di fronte Bar Ghiottonerie
Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione" Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione" La mia campagna elettorale la vivo da “maratoneta" contro la politica dell'ultima ora
Elezioni regionali 2025: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, aerei, via mare e autostradali Attualità Elezioni regionali 2025: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, aerei, via mare e autostradali Convenzioni tariffarie con Enti o società che gestiscono i servizi di trasporto
Agevolazioni tariffarie per i viaggi in occasione delle elezioni regionali Vita di città Agevolazioni tariffarie per i viaggi in occasione delle elezioni regionali Convenzioni con enti o società che gestiscono i servizi di trasporto
Elezioni regionali 23 e 24 novembre, acquisizione di disponibilità per presidenti Vita di città Elezioni regionali 23 e 24 novembre, acquisizione di disponibilità per presidenti Poiché nella passata competizione si è verificato un numero elevato di impedimenti e rinunce
AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale Il capolista nella BAT una leadership della giustizia sociale, con obiettivo sanità, welfare, lavoro
Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT" Speciale Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT" La nota integrale del candidato alle Regionali sull'inaugurazione del suo comitato
Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina Speciale Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina «Proposte concrete, frutto di una visione lungimirante e pragmatica: niente promesse insostenibili, nessuno spazio per le illusioni»
Grande partecipazione all’inaugurazione del comitato elettorale di Daniela Maiorano
5 novembre 2025 Grande partecipazione all’inaugurazione del comitato elettorale di Daniela Maiorano
Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat»
5 novembre 2025 Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat»
Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore
5 novembre 2025 Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore
Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione "
5 novembre 2025 Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione"
Raccolta funghi: un corso per il conseguimento dell'attestato che abilita alla richiesta del tesserino di raccolta
5 novembre 2025 Raccolta funghi: un corso per il conseguimento dell'attestato che abilita alla richiesta del tesserino di raccolta
"La Brascioul " ovvero, Sai cio che lasci ma non sai ciò che trovi
5 novembre 2025 "La Brascioul" ovvero, Sai cio che lasci ma non sai ciò che trovi
Temperature fuori stagione: al mercato melanzane, pomodori, peperoni e zucchine che continuano a maturare
5 novembre 2025 Temperature fuori stagione: al mercato melanzane, pomodori, peperoni e zucchine che continuano a maturare
Elezioni regionali 2025: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, aerei, via mare e autostradali
5 novembre 2025 Elezioni regionali 2025: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, aerei, via mare e autostradali
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.