Puglia verso zona bianca da lunedì, si attende ordinanza

L'ordinanza è tra le più attese. La nostra regione potrebbe essere in zona bianca da lunedì 14 giugno.Stando alle stime 29 milioni di italiani dovrebbero essere in zona bianca. Secondo quanto si apprende, infatti, i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia, confermerebbero il passaggio nella zona a meno restrizioni per l'Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia.Queste si aggiungerebbero così a quelle già in questa fascia: Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.