direttori ASL commissari e direttori di Pronto Soccorso
direttori ASL commissari e direttori di Pronto Soccorso
Attualità

Prima riunione di Decaro e Pentassuglia con direttori ASL commissari e direttori di Pronto Soccorso

È stato fatto il punto sulle principali difficoltà del sistema di emergenza e urgenza

Puglia - martedì 20 gennaio 2026 20.47 Comunicato Stampa
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, l'assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, con il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro e la direttrice dell'Aress Lucia Bisceglia hanno incontrato questo pomeriggio in Presidenza i direttori generali e i direttori sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli Irccs pubblici sulla questione dei pronto soccorso.
Alla riunione sono intervenuti anche i direttori delle strutture di pronto soccorso di tutte le aziende. È stato fatto il punto sulle principali difficoltà del sistema di emergenza e urgenza, con un particolare focus sui "colli di bottiglia" che ingolfano sia in entrata che in uscita i pronto soccorso, con l'afflusso di pazienti spesso senza urgenze particolari e con la mancanza di posti letto disponibili per ricoverare i casi più gravi.

"Emerge – ha detto al termine della riunione il presidente Decaro - che c'è una carenza in organico di medici di emergenza urgenza e per il 118. Ma la situazione è assimilabile a tutte le regioni d' Italia, confrontando i dati, perché è purtroppo questo settore risulta poco attrattivo per i giovani che si iscrivono a medicina e che poi devono specializzarsi. Dobbiamo trovare una soluzione nazionale. La Calabria - ad esempio- per l'emergenza urgenza ha assunto medici dall'estero. Contemporaneamente c'è la necessità di strutturare la sanità territoriale, perché una parte importante delle persone che arrivano al pronto soccorso presentano situazioni che andrebbero affrontate in altro modo. Quindi puntiamo molto sulle Case di comunità e sugli ospedali di comunità così da alleggerire gli accessi al pronto soccorso dove invece devono essere accolte le persone che hanno un'urgenza. Un altro punto che ho chiesto di affrontare è la qualità dell'accoglienza nei pronto soccorso, migliorando la qualità del tempo che i pazienti trascorrono in questi luoghi ma anche la qualità della vita degli operatori sanitari che sono spesso sotto pressione attraverso la gestione della relazione con i pazienti attraverso informazioni e notizie che possano rassicurarli".

"Abbiamo sviluppato azienda per azienda i dati degli accessi ai pronto soccorso e la gestione degli stessi – ha dichiarato l'assessore Pentassuglia -. Sono state sviscerate le criticità che siamo intenzionati ad affrontare definendo nuovi modelli organizzativi che tengano si basino sulla continuità assistenziale e che coinvolgano tutti gli operatori sanitari. Il confronto non si è certamente esaurito oggi e domani ad oltranza dalle 10 del mattino incontreremo gli operatori sanitari e i dirigenti delle aziende tutte per arrivare a un'analisi puntuale di tutte le strutture e di tutti i territori".
Prima riunione di Decaro e PentassugliaPrima riunione di Decaro e PentassugliaPrima riunione di Decaro e Pentassugliariunione sanità regionale
  • Sanità
  • asl bat
  • regione puglia
  • asl lecce
  • asl foggia
  • Donato Pentassuglia
  • Antonio Decaro
Nuova allerta meteo gialla per pioggia fino alle 20 di mercoledì 21 gennaio
20 gennaio 2026 Nuova allerta meteo gialla per pioggia fino alle 20 di mercoledì 21 gennaio
Nuovo ospedale di Andria: il Sindaco Bruno scrive al neo assessore regionale alla Sanità Pentassuglia
20 gennaio 2026 Nuovo ospedale di Andria: il Sindaco Bruno scrive al neo assessore regionale alla Sanità Pentassuglia
Altri contenuti a tema
Nuovo ospedale di Andria: il Sindaco Bruno scrive al neo assessore regionale alla Sanità Pentassuglia Nuovo ospedale di Andria: il Sindaco Bruno scrive al neo assessore regionale alla Sanità Pentassuglia "La gara ancora non c’è e urge accelerare, per rispetto alla Città e al territorio della sesta provincia pugliese"
Xylella in agro di Bitonto, assessore Paolicelli: “Caso isolato, manteniamo alta l’attenzione" Territorio Xylella in agro di Bitonto, assessore Paolicelli: “Caso isolato, manteniamo alta l’attenzione" "I nostri protocolli di monitoraggio e contenimento ci confermano l’efficacia dell’azione regionale”
Allerta meteo gialla per vento fino alle 14 di martedì 20 gennaio Meteo Allerta meteo gialla per vento fino alle 14 di martedì 20 gennaio Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
«Auguri al Presidente Decaro, alla Giunta e al nuovo Consiglio regionale. Impegno politico per Andria, la BAT e la Puglia» Politica «Auguri al Presidente Decaro, alla Giunta e al nuovo Consiglio regionale. Impegno politico per Andria, la BAT e la Puglia» Il comitato “Lascia il Segno” di Andria rivolge il buon lavoro anche al neo consigliere regionale Giovanni Vurchio per il suo nuovo incarico
Importante convegno medico nella Bat su "L'appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva" Importante convegno medico nella Bat su "L'appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva" Di questa problematica multifattoriale, saranno numerosi partecipanti a discuterne
Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche Territorio Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche Lo rivela un’indagine di Coldiretti Puglia
Secondo espianto d'organi nell' Asl Bt: un uomo dona fegato e cornee Secondo espianto d'organi nell' Asl Bt: un uomo dona fegato e cornee All'ospedale Dimiccoli di Barletta, su di un 68enne di San Ferdinando
Settore vitivinicolo: quasi 30 mln di euro assegnati alla Puglia Territorio Settore vitivinicolo: quasi 30 mln di euro assegnati alla Puglia "Il comparto vitivinicolo italiano – sottolinea Coldiretti – rappresenta uno dei pilastri dell’economia agroalimentare nazionale"
San Sebastiano, festa della Polizia Locale. Ad Andria é tempo di bilanci
20 gennaio 2026 San Sebastiano, festa della Polizia Locale. Ad Andria é tempo di bilanci
Festa di San Sebastiano: Gli encomi ed i riconoscimenti al personale della Polizia Locale di Andria
20 gennaio 2026 Festa di San Sebastiano: Gli encomi ed i riconoscimenti al personale della Polizia Locale di Andria
Il grazie alle donne ed agli uomini della Polizia Locale della Sindaca Giovanna Bruno
20 gennaio 2026 Il grazie alle donne ed agli uomini della Polizia Locale della Sindaca Giovanna Bruno
Festa Polizia Locale, Assessore Colasuonno: "Un 2025 che ci ha visti protagonisti di sfide complesse "
20 gennaio 2026 Festa Polizia Locale, Assessore Colasuonno: "Un 2025 che ci ha visti protagonisti di sfide complesse"
Ad Andria il cortometraggio "Volti, Mani e Cuore ": una dedica alle eccellenze del territorio
20 gennaio 2026 Ad Andria il cortometraggio "Volti, Mani e Cuore": una dedica alle eccellenze del territorio
“Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta
20 gennaio 2026 “Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta
Paganese-Fidelis Andria 1-0 via Scaringella, ma i problemi restano
20 gennaio 2026 Paganese-Fidelis Andria 1-0 via Scaringella, ma i problemi restano
Donati libri al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Bonomo” di Andria
20 gennaio 2026 Donati libri al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Bonomo” di Andria
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.