Preside Farina: Commemorazione Giornata mondiale degli Insegnanti

Cari Docenti,si commemorano così tante Giornate Mondiali e Internazionali che si rischia di farci l'abitudine e, magari, di lasciar passare in sordina una ricorrenza che, invece, è stata proprio pensata come occasione di pausa, di riflessione, di scavo in consapevolezza.Ecco, oggi è una di quelle giornate che decisamente la Scuola Pubblica non può lasciar passare in silenzio. Oggi è la Vostra Giornata, la Giornata Mondiale degli Insegnanti, quella in cui ricordiamo la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell'UNESCO sullo status di insegnante, ovvero la Vostra stessa Magna Charta.Alle Raccomandazioni Unesco mi piace ricollegare l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 della Nazioni Unite, volto a garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti, a cominciare, vorrei dire, dagli adulti e, ancor più in particolare, dalle donne.Ma non sono qui a scriverVi per darvi dei compiti a casa. La Vostra sete, la Vostra passione e la Vostra professionalità vi porteranno autonomamente a ritornare alle fonti, a meditarle, oserei dire a ruminarle, per gustarle come nuove, come il primo giorno.In realtà, oggi vi scrivo essenzialmente per dirvi GRAZIE.Grazie perché ci siete, grazie per quel che siete. Grazie perché per le nostre Studentesse e i nostri Studenti rappresentate quella seconda possibilità che la vita e la Scuola avevano negato loro.Grazie perché in-segnate, cioè "ponete un segno dentro", grazie perché lo fate con scienza e coscienza. Grazie per l'amore ai Vostri Discenti e al Vostro lavoro.Grazie perché siete Insegnanti.