Ai “Giovedì del Gino Strada”, Tutto l’azzurro del mare, di Giovanna Sgherza  

, alle ore, presso la sede centrale del CPIA BAT, in Viale Comuni di Puglia, 4, Andria, si terrà la presentazione del romanzo "Tutto l'azzurro del mare" di Giovanna Sgherza, nell'ambito della rassegna "Giovedì del Gino Strada".Il libro, pubblicato da Fides Edizioni nel 2023, si distingue per il suo ritmo delicato e sommesso, quasi sussurrato, che riflette l'intento dell'autrice di esplorare le profondità emotive dei suoi personaggi.Il romanzo prende avvio con il nascere e il graduale consolidarsi del legame sentimentale tra Danielle, una donna con una complessa e dolorosa storia familiare, e Jean-Claude, un professore universitario di origine italo-siriana. Il loro amore sboccia nel pittoresco borgo di Cassis, con il mare turchese che diventa un protagonista a sé stante. Il mare, infatti, non è solo uno sfondo, ma un elemento vivo e pulsante che accompagna e riflette le vicende dei protagonisti. Come la vita, esso "può annegarci, o rasserenarci, o salvarci".Il romanzo si muove in una dimensione limitanea, tra il microcosmo benestante di Jean-Claude e la Siria martoriata dalle ferite belliche: la Siria del piccolo Karim.Giovanna Sgherza, docente di matematica presso l'IISS "Galileo Ferraris" ha pubblicato "Tutto l'azzurro del mare" tre anni dopo il suo primo romanzo "Fiori di Bucaneve". Questo nuovo lavoro si aggiunge alla sua vasta raccolta di poesie e racconti, scritti nel tempo libero. Negli ultimi anni, Sgherza ha partecipato a numerosi concorsi letterari, ottenendo riconoscimenti e menzioni speciali.L'evento è aperto al publico e fruibile anche online sul Canale YouTube del CPIA BAT "Gino Strada", al seguente link: