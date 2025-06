Ambiente e scuole: il cambiamento parte da “Io non mi rifiuto”

Dai rifiuti al rispetto: il contest "Io non mi rifiuto", che insegna agli studenti a non voltarsi dall'altra parte e a rispettare l'ecosistema è promosso a pieni titoli dal Comune di Andria.Ieri, venerdì 13 giugno, si è tenuta la premiazione della seconda edizione del progetto "Io non mi rifiuto", nel salone dell'Oratorio Salesiano, dove si sono alternate centinaia di studenti di tutte le scuole di ogni grado della città che hanno dato lezioni di ecologia ai più grandi.Prodotti innovativi e tecnologici per la raccolta delle deiezioni canine, telegiornali eco-green, giornali con interviste e documentari sull'ambiente, storie e racconti sui rifiuti strutturati con il coding, trenini fioriti che abbelliranno gli spazi dell'Assessorato all'Ambiente, giochi ottenuti attraverso il riuso e riciclo di materiali inutilizzati e persino un cortometraggio futuristico con la partecipazione di volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. Ce n'è per tutti i gusti in questa seconda edizione del contest, organizzato dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Andria con la collaborazione della Regione Puglia, della Asl Bat e delle ditte dei servizi di igiene urbana.Presenti anche alla premiazione l'assessore all'Ambiente del Comune di Andria, Savino Losappio, il Vice questore della Bat, Silvia Silvestris, il commissario capo della Polizia locale, Domenico Canzio, il consigliere comunale Mirco Malcangi, il direttore del Servizio di Igiene Pubblica della Asl Bat, Giancarlo Cannone e la psicologa e psicoterapeuta Marilena Tota.A distinguersi per originalità, impegno e messaggio sono stati la scuola dell'infanzia Don Tonino Bello, le scuole primarie R. Cotugno e Oberdan, la scuola secondaria di primo grado Jannuzzi - Di Donna e l'ITT Onofrio Jannuzzi per le scuole secondarie di II grado."Con 'Io non mi rifiuto' vogliamo trasmettere ai ragazzi il valore del rifiuto come risorsa e non come scarto - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Savino Losappio – e l'entusiasmo e la qualità dei lavori presentati ci confermano che siamo sulla strada giusta. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento e al personale docente delle scuole che con sensibilità e particolare attenzione continua ad infondere negli studenti semi di speranza per un mondo più sano e pulito".