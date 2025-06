Il CPIA "Gino Strada" di Andria ospita Il Job Day Re-START

Prossima tappa: Andria, 11 giugno

Il progetto Adulti Digitali – Percorsi di Formazione per il Lavoro, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, si avvia alla conclusione con due eventi dedicati all'incontro tra formazione e mondo del lavoro: il Job Day Re-START. Il primo appuntamento si è già svolto il 27 maggio a Napoli, il secondo è previsto perProprio il dirigente scolastico del "Gino Strada", Paolo Farina, ha dichiarato: «Essere il CPIA capofila di un progetto che ha visto interessati i CPIA di Puglia e Campania è stato un lavoro non da poco, che ci ha caricato di responsabilità e di un lavoro straordinario in ogni senso. Ma siamo ben lieti di creare sempre nuove opportunità non solo per i nostri studenti, ma per la popolazione adulti di tutti i CPIA interessati. Basti pensare che parliamo di una platea che supera i 20.000 adulti iscritti nei CPIA di Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Salerno, Lecce, Napoli, Salerno. A questo si aggiunga la potenzialità di una rete che si è aperta alla collaborazione con INDIRE e con l'Università Federico II di Napoli. Mi sia permesso ringraziare la Segreteria del CPIA BAT "Gino Strada", con a capo il DSGA, che hanno dovuto scalare una montagna di burocrazia per assicurare la tenuta del progetto. Un grazie speciale anche ai docenti esperti per la loro professionalità e generosità: i proff.».Il Job Day Re-START di Andria si terràpresso il CPIA BAT "Gino Strada" (Viale dei Comuni di Puglia 4). L'evento saràa incontrare nuovi talenti formati e certificati. Le aziende potranno presentare le proprie opportunità lavorative e raccogliere candidature, contribuendo a promuovere un'immagine inclusiva e innovativa.Interverranno, tra gli altri: Paolo Farina (Dirigente CPIA BAT), Giovanna Bruno (Sindaco di Andria), Annalisa Buffardi (INDIRE), Luigi Amodio e Francesca Galasso (SPICI srl), insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo.Avviato a settembre 2024, Adulti Digitali ha offerto due cicli gratuiti di formazione in Campania e Puglia, rivolti a persone tra i 34 e i 50 anni, disoccupate o inattive. I percorsi formativi – Competenze Digitali (EIPASS), Digital Marketing e Audiovisual Specialist – sono stati affiancati da attività di sviluppo delle soft skills e da un programma di coaching e placement.Il monitoraggio ha evidenziato un impatto significativo: il 91,8% dei partecipanti ritiene le competenze acquisite utili per il proprio futuro professionale, mentre il 75,4% ha migliorato la propria autoefficacia nella ricerca attiva di lavoro.Coordinato da INDIRE, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli e il CPIA BAT "Gino Strada", il progetto è stato sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, nell'ambito del PNRR e del PNC.