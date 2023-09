"Pranzo in rosso - a cavallo della solidarietà": presentato il programma della due giorni con le Ferrari e le auto d'epoca

È tutto pronto, e l'interesse è altissimo: è stato presentata questa mattina nel resort Campi Elisi la seconda edizione del "Pranzo in rosso - a cavallo della solidarietà" organizzata dal Club storie e motori Federiciani che interesserà Andria e Trani nel prossimo weekend del 2 e 3 settembre con una finalità sociale.«Già oggi sono arrivati - esordisce il presidente del club Storie e motori federiciani Michele Lorusso - alcuni owners Ferrari e i nostri soci stanno lucidando le vetture d'epoca che domani e dopodomani sfileranno per le strade di Andria e Trani e visiteranno le nostre bellezze. "Non abbiamo petrolio e miniere, ma possiamo primeggiare nel mondo con la fantasia": così diceva Enzo Ferrari e mi fa piacere usare queste parole per parlare di questo evento, giunto alla sua seconda edizione, che ci ha consentito di portare nel nostro territorio dei veri capolavori. Ferrari, supercar e auto d'epoca fanno parte di un mondo che guarda al passato ma continua a ispirare le forme del domani. Le nostre auto e le moto d'epoca non sono semplicemente mezzi di trasporto, ma richiamano a ideali di libertà, velocità, dinamismo, creatività. In questo senso il nostro club ha inteso ospitare da tutta Italia possessori di gioielli del motorismo per dare a tutti la possibilità di sognare almeno per due giorni. Contemporaneamente esporteremo le nostre bellezze naturalistiche, monumentali, culinarie che i nostri ospiti porteranno con loro al rientro nelle città di origine, per far crescere sempre di più il nome delle nostre città come sinonimo di eccellenza e attrattivi turistica».L'occasione della conferenza stampa ha dato la possibilità di ringraziare anche il Main sponsor del grande evento, l'azienda Sanguedolce Srl Saporosa di Puglia, e al suo patron Antonio Sanguedolce, a cui si aggiungono Golden Food, Golosia, Jadea Primal, L'Ottagono, Palazzo Filisio, Resort Campi Elisi, Campanelli Group, l'azienda Conte Spagnoletti Zeuli, Tentazioni di Puglia, l'azienda Mucci Giovanni, Lion security group.«La mia - spiega Antonio Sanguedolce - è una passione che ha origine antiche, per cui quando l'amico Michele Lorusso ha chiesto il contributo come main Sponsor alla Sanguedolce srl Saporosa di Puglia per un evento di tale rilevanza ho senza indugi dato la mia approvazione. Michele ha citato Enzo Ferrari, di cui ricordo il sogno durato una vita intera. La sua biografia racconta di un ragazzo tenace perseguitore di un sogno che ha visto la sua piena realizzazione, ma solo dopo una lunga gavetta fatta di sacrificio, abnegazione, sconfitte, dolori e successi. Così nel nostro territorio possiamo citare tante aziende, a partire dalla nostra, in cui il sogno di tutta una grande famiglia allargata si traduce in impegno, cura e valorizzazione dei prodotti tipici.Questo evento ha luogo in giorni particolari, in cui la cronaca ci restituisce storie terribili di ragazze a cui i sogni sono stati spezzati: per questo motivo abbiamo pensato di promuovere alcune riflessioni sulla terribile piaga del femminicidio nei partecipanti. Ogni macchina avrà, accanto al numero, un fiocchetto rosso come simbolo di vicinanza alle donne vittime di violenza: inoltre solleciteremo in tutti coloro che prenderanno parte alle attività un'attenzione maggiore al rispetto e all'educazione delle giovani generazioni e non solo».Articolato il programma della due giorni, patrocinata dal Comune di Andria, dal Comune di Trani e dal Distretto Urbano del Commercio di Trani: domani pomeriggio dalle 16 le auto sosteranno presso il viale della passeggiata della Villa comunale di Andria, per poi spostarsi intorno alle 18 verso Trani. Lungo la strada, sosta presso l'azienda Mucci Giovanni, che omaggerà i partecipanti con una creazione speciale dedicata all'evento, per poi dirigersi a Trani, dove le auto percorreranno la litoranea fino ad arrivare in piazza Duomo dove sosteranno fino alle 21 circa.La domenica sarà dedicata a un giro del territorio murgiano, lungo le strade che portano verso Castel del Monte e il borgo di Montegrosso, dove i partecipanti saranno accolti presso le cantine ipogee del conte Spagnoletti Zeuli, per poi recarsi al pranzo di gala presso il Resort Campi Elisi.Lì si svolgeranno anche le premiazioni per il concorso che indicherà la Ferrari e l'auto d'epoca rispettivamente più elegante, più evocativa e più sportiva.Presenti alla conferenza stampa l'Assessore alle Radici del Comune di Andria Cesareo Troia, l'Assessora alle attività produttive del Comune di Trani Giovanna Pizzichillo, il manager del DUC di Trani Mario Landriscina, il presidente della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità Francesco Bruno e Tony Camassa, vice presidente del Ferrari Club Italia.