Politiche 2022, ecco i 40 parlamentari eletti in Puglia

I deputati

I senatori

I "gruppi parlamentari" pugliesi

I dati andranno consolidati nelle prossime ore ma, salvo clamorosi colpi di scena, la composizione della pattuglia dei parlamentari eletti in Puglia è stata definita. Sono noti, infatti, i nominativi dei 27 deputati e dei 13 senatori che siederanno in rappresentanza del territorio rispettivamente a Montecitorio e Palazzo Madama.Ben nove dei 10 vincitori dei collegi uninominali sono candidati della coalizione centrodestra:di Forza Italia in Capitanata,di Fratelli d'Italia nella Bat,di Forza Italia e i leghistinell'Area Metropolitana di Bari,di Forza Italia nel brindisino,di Fratelli d'Italia nel tarantino,di Fratelli d'Italia edi Noi moderati nel leccese. L'unico seggio soffiato dal Movimento 5 Stelle è quello di Capitanata, vinto daLa ripartizione dei 17 posti a disposizione per la Puglia dai listini proporzionali ha fruttato altri 5 seggi al Movimento 5 Stelle, 4 a Fratelli d'Italia, 3 al Partito Democratico, 2 a Forza Italia, 1 alla Lega, 1 all'Alleanza Verdi-Sinistra, 1 ad Azione-Italia Viva. Eletti, perciò:(che subentrerà all'ex premier Giuseppe Conte, primo nel plurinominale Puglia 1),o per i pentastellati;(che subentrerà a Giorgia Meloni eletta nell'uninominale in Abruzzo),(secondo nel plurinominale Puglia 3 alle spalle di Gemmato) eper Fratelli d'Italia;per il Partito Democratico;(che subentrerà a Mauro D'Attis già eletto nell'uninominale e a Matilde Siracusano, eletta in un listino siciliano) per Forza Italia;per la Lega;per l'Alleanza Verdi-Sinistra;per Azione-Italia Viva (scattata nel plurinominale 4 del Salento).7 Fratelli d'Italia (Matera, Iaia, Congedo, La Salandra, De Marzo, Gemmato, Fitto)6 Movimento 5 Stelle (Pellegrini, Giuliano, Lovecchio, Dell'Olio, L'Abbate, Donno)5 Forza Italia (Gatta, Dalla Chiesa, D'Attis, Lanotte, Caroppo)3 Partito Democratico (Lacarra, Pagano, Stefanazzi)3 Lega (Bellomo, Sasso, Di Mattina)1 Alleanza- Verdi-Sinistra (Soumahoro)1 Azione-Italia Viva (Carfagna)1 Noi moderati (Colucci)Le donne elette sono 5, gli uomini 22.Le 5 sfide nei collegi uninominali sono state conquistate tutte da esponenti delle liste di centrodestra:di Fratelli d'Italia in Capitanata,di Forza Italia nel misto Bat-Bari,e di Fratelli d'Italia nel barese,di Fratelli d'Italia nel tarantino,della Lega nel leccese.La suddivisione degli 8 posti a disposizione nel plurinominale (unico su scala regionale) ha fruttato altri 2 seggi al Movimento 5 Stelle, 2 a Fratelli d'Italia, 2 al Partito Democratico, 1 a Forza Italia e 1 alla Lega. I senatori eletti dai listini pugliesi sono:(che subentrerà a Mario Turco, eletto in Basilicata) eper il Movimento 5 Stelle;(che subentrerà a Isabella Rauti, vincitrice di collegio uninominale in Lombardia) per Fratelli d'Italia;per il Partito Democratico;per Forza Italia;per la Lega (in virtù della più bassa percentuale ottenuta dal partito rispetto al plurinominale Lombardia 1).5 Fratelli d'Italia2 Forza Italia2 Lega2 Movimento 5 Stelle2 Partito DemocraticoLe donne elette sono 4, gli uomini 9.12 Fratelli d'Italia8 Movimento 5 Stelle7 Forza Italia5 Lega5 Partito Democratico1 Noi moderati1 Azione-Italia Viva1 Alleanza Verdi-SinistraLe donne elette in Puglia, fra Camera e Senato sono quindi 9, gli uomini 31.