Piani sperimentali liste d’attesa nelle 10 ASL pugliesi: oltre 54.000 persone richiamate per anticipare una prestazione

Sabato e domenica visite e ricoveri in tutta la Puglia

Puglia - sabato 28 febbraio 2026 5.08 Comunicato Stampa
Piu di 17mila prestazioni eseguite dal 2 al 25 febbraio nei piani di recupero delle liste d'attesa varati dalla Regione Puglia in collaborazione con le aziende e gli enti sanitari. In particolare le visite e gli esami già eseguiti sono 16.102, quelli anticipati rispetto alla data di prenotazione precedente 25.484. Per quanto riguarda i ricoveri invece, al 25 febbraio sono state richiamate 7.435, anticipati 741 ed eseguiti 954.

Complessivamente quindi, ad oggi, in tutta la Puglia sono state richiamati in 54.222, anticipate 26.225 prestazioni (visite, esami, ricoveri) ed eseguite 17.056.
Dal dettaglio del monitoraggio relativo all'ultima settimana (16 e il 25 febbraio) emerge che il numero delle prestazioni già erogate sono 8441 per la specialistica ambulatoriale e 538 per i ricoveri, con un deciso incremento rispetto alle prime due settimane. Il Policlinico di Bari conferma di essere l'azienda con il maggior numero di ricoveri già eseguiti (244) seguito dall'Istituto oncologico Giovanni Paolo II (223) e dalla Asl di Lecce (182).

Cala leggermente la percentuale dei rifiuti sull'anticipazione che si attesta sul 27% (pari a 7.089). La maggior parte di essi, 60%, viene motivata con la conferma della data già fissata mentre sale di un punto percentuale chi sostiene di aver già eseguito la prestazione:19%. Il 7% delle persone contattate ha detto che la prestazione non era più necessaria. Per la restante parte non sono disponibili le motivazioni.

Il piano sperimentale proseguirà a cura delle aziende e gli enti del servizio sanitario regionale anche domani, sabato 28 febbraio e domenica 1° Marzo.
La Asl Ta ha in programma interventi chirurgici al SS. Annunziata, nell'ospedale della Valle d'Itria e nell'ospedale di Castellaneta. Esami e visite sono previsti sabato negli stessi ospedali e al Moscati di Taranto.
La Asl Foggia prevede di eseguire esami e visite in entrambi le giornate nell'ospedale di Cerignola. mentre solo sabato (8 – 18) nel Poliambiulatorio di Cerignola si eseguiranno le visite cardiologiche. Risonanze magnetiche, tac e altri esami diagnostici sono previsti sabato nell'ospedale di Manfredonia.
Il Policlinico Riuniti di Foggia eseguirà nella sola giornata di sabato 21 risonanze magnetiche e 10 Tac.
L'Istituto Oncologico di Bari effettuerà interventi sabato (3 urologia e 4 chirurgia toracica) mentre domenica si eseguiranno 30 tac e 18 risonanze.
Nella Asl di Lecce attivi per esami e visite sabato e domenica il Vito Fazzi, Lecce cittadella e le strutture di Casarano, Copertino e Scorrano.
Nella Asl Bat tra sabato e domenica saranno eseguite 165 prestazioni nei presidi sanitari di Andria, Barletta Bisceglie e Canosa e nel Pta di Trani, tra cui RMN, TAC, esami endoscopici, ecografie e visite cardiologiche.
La Asl di Brindisi ha programmato esami endoscopici, visite specialistiche ed esami radiologici (TAC e risonanze magnetiche) per l'intero fine settimana.
Il Policlinico di Bari eseguirà nella giornata di sabato procedure chirurgiche previste così suddivise per specialità: 30 OCULISTICA 3 Neurochirurgia, 6 Urologia, 7 Ortopedia. Domenica 1°marzo sono previste invece le seguenti procedure chirurgiche: 3 Urologia 3, 10 Ortopedia.
La ASL di Bari ha programmato per il prossimo fine settimana 217 prestazioni aggiuntive di diagnostica e specialistica ambulatoriale in sei strutture ospedaliere aziendali. Le prestazioni previste comprendono: risonanza magnetica (RM), Tomografia Computerizzata, visite cardiologiche con ecocardiogramma e test da sforzo, visite ed ecografie urologiche da effettuarsi negli ospedali Molfetta – Radiologia (8:00-20), San Paolo – Radiologia (14:00-20:00); Cardiologia (8:00-14:00), ospedale della Murgia 'Fabio Perinei' – Radiologia (14:00-20:00), ospedale Di Venere – Radiologia (14:00-20:00); Urologia (8:00-20:00). Domenica 1° Marzo sono state programmate 88 tra TAC e risonanze nei presidi di Putignano, Molfetta, Di Venere, Altamura, Monopoli.
