Giuseppe Pirro
Giuseppe Pirro
Politica

Peppino Pirro: "Decaro? Emiliano? Vendola?...la Puglia!"

Già segretario regionale PPI, già presidente regionale “La Margherita, già coordinatore segreteria regionale PD

Andria - lunedì 1 settembre 2025 12.00
«Sabato sera, nella mia Andria, in collaborazione con la "Libreria 2000", abbiamo presentato il libro "Vicino" di Antonio De Caro. Alla iniziativa ha partecipato l'autore. Bella partecipazione di pubblico: tanti o pochi che fossero, tutti i gradini dell'anfiteatro della villa comunale erano occupati. E tanto basta. Le domande delle giovani e brave Roberta Sgaramella e Nunzia Saccotelli, in uno con i temi propri del libro, hanno portato in emersione in maniera netta, quanto di Antonio De Caro già conoscevo: una autorevolezza fatta di umiltà, pragmatismo, conoscenza. Il rapporto con la gente il primo dei suoi tratti distintivi, in uno con la competenza e la sensibilità politica. E' questo che spiega, in sintesi, il larghissimo consenso conseguito in in occasione delle Europee: oltre 500.000 voti di preferenza, un terzo dei quali conseguiti fuori dalla Puglia. Campania, Lucania, Calabria hanno generosamente sostenuto il candidato.
Questo voto lo ha investito di una responsabilità, e di un onore, che pochissimi prima di lui si sono visti riconoscere. Il Mezzogiorno d'Italia lo ha individuato come riferimento politico idoneo, e capace, di rappresentare gli interessi e le attese di questa area del Paese, dalle grandissime potenzialità, ancora inespresse, ed ancora oggi, scia di un processo di rapace spoliazione avviato dalla "Unità d'Italia", inchiodato nella sua antica residualit° economica e sociale.
Ed è proprio questo privilegio di rappresentanza democratica, che può generare un potenziale vulnus rispetto alla possibile prospettiva di candidato alla Presidenza della Regione Puglia. Può un Parlamentare Europeo dimettersi dalla funzione alla quale è stato eletto, peraltro a distanza di un solo anno, seppur per ricoprire un ruolo di sicura importanza come quello di Presidente della Regione Puglia? Sotto il profilo giuridico certamente si. Sotto quello politico, potrebbe. Sotto il profilo etico, certamente no. La sacralità del voto, del voto di preferenza, ne impone il rispetto con l'assolvimento del mandato conferito. Peraltro in un ruolo di sicuro prestigio, quello di presidente della "Commissione per il clima, l'ambiente e la sicurezza alimentare". Un ruolo strategico per le politiche europee che, come noto, gestisce con autorevolezza e nel quale sta conseguendo l'apprezzamento, oltre che della Commissione, anche dei diversi governi nazionali. Una funzione dalla quale può servire, ed ha cominciato a farlo efficacemente, gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, compresa la nostra Puglia. Sconcertante la constatazione della pressione, che l'intero centro sinistra di fatto sta esercitando su De Caro, perché si candidi alla Presidenza della Regione Puglia. Certo motivata dalla sua popolarità e carisma elettorale ma che, legittimamente, una domanda la fa sorgere: è mai possibile che vent'anni di governo della Regione non abbiano promosso una classe dirigente dalla quale poter attingere per dare continuità al governo regionale da parte del fronte progressista? Non potrebbe questa pressione sostanziare una autodenuncia dei gruppi dirigenti, di partito e di governo, che hanno gestito per tanto lungo tempo le sorti della nostra Regione? Tempo nel quale enormi sono stati i passi in avanti realizzati sulle macerie della gestione "fittiana" e del centro destra. Un tempo iniziato con la candidatura di Emiliano a Sindaco di Bari, che porto nei miei ricordi più vividi: ero segretario regionale del Partito Popolare quando, a dispetto della lentezza e scetticismo delle altre forze politiche, osammo, tirando la volata alla candidatura dell'allora giovane magistrato. Si rivelò essere la prima pietra posta nella costruzione di quella che fu la "Primavera Pugliese". Che vide entrare nella giunta comunale i giovanissimi Antonio De Caro e Francesco Boccia. Ieri, salutandolo, Antonio mi ha sottolineato che lui è figlio di quella stagione. Arrivò poi, inaspettata, la Presidenza di Vendola, che sostanziò il profondo e virtuoso cambiamento delle politiche regionali, grazie anche al protagonismo profetico dell'indimenticabile Guglielmo Minervini, con il quale condivisi la fase di costituzione de "La Margherita". E quindi la presidenza di Emiliano, nel frattempo diventato segretario regionale del PD, del cui organismo ne sono stato, per pochi mesi per la verità, coordinatore, che mosse sulla scia di quelle profonde innovazioni. E quindi siamo all'oggi che è il punto di epilogo di una storia, del cui coinvolgimento personale ho fatto memoria per l'esclusiva motivo di dimostrare che parlo con cognizioni di causa. Che negli ultimi anni ha mostrato i segni di una stanchezza contaminata dal potere che, se esercitato in maniera insindacabile, ancorché legittima, logora "chi c'è l'ha". Che ha generato il tristo fenomeno dei transumanti della politica, attratti,ed accolti, dai pascoli verdi e appetitosi. Che ha reso possibile il proliferare di "cacicchiati" che avviliscono la partecipazione e degenerano la politica. Che ha legittimato il civismo della speculazione tipico di chi, come in borsa, investe sul trend per realizzare facili profitti. Insomma una condizione dalla quale, non De Caro che ha abbondantemente dimostrato di essere distante, la politica farebbe bene ad affrancarsi. Vivo oggi il privilegio di poter guardare alla politica con il distacco penetrante del "flaneur", il bellissimo personaggio introdotto da Baudelaire nel suo "Le Fleurs du Mal", che rende possibile di leggere le vicende con il disincanto che questa condizione consente. De Caro candidato Presidente della Regione? Emiliano e Vendola candidati Consiglieri? A questo punto poco importa. Vada come decideranno debba andare. La preoccupazione che , si si possa anche vincere, nel contempo la partecipazione al voto declini ancora di più. E di questo ne soffrirebbe la democrazia», conclude la nota di Peppino Pirro, già segretario regionale PPI, già presidente regionale "La Margherita, già coordinatore segreteria regionale PD.
  • Comune di Andria
  • michele emiliano
  • Giuseppe Pirro
  • Antonio Decaro
La solidarietà dei Giovani Democratici alla Sindaca Bruno
1 settembre 2025 La solidarietà dei Giovani Democratici alla Sindaca Bruno
Contrasto Bruno-Vurchio, l'Integruppo consiliare: "Violati i principi di correttezza istituzionale "
1 settembre 2025 Contrasto Bruno-Vurchio, l'Integruppo consiliare: "Violati i principi di correttezza istituzionale"
Altri contenuti a tema
La solidarietà dei Giovani Democratici alla Sindaca Bruno La solidarietà dei Giovani Democratici alla Sindaca Bruno "Non accettiamo logiche di potere o atteggiamenti di ostruzionismo che rischiano di minare l’immagine della nostra comunità e il percorso di rinascita in atto"
"Incondizionata fiducia alla Sindaca Bruno": la nota di Italia Viva e Futura Rete Civica Popolare "Incondizionata fiducia alla Sindaca Bruno": la nota di Italia Viva e Futura Rete Civica Popolare "Vurchio e l'Intergruppo si prestino a un gioco che mira a provocare il caos amministrativo"
Piano Triennale delle Opere Pubbliche: ecco i provvedimenti che cambieranno il volto di Andria Piano Triennale delle Opere Pubbliche: ecco i provvedimenti che cambieranno il volto di Andria Centrosinistra: «Con il consiglio comunale del 28 agosto, interventi su viabilità, rigenerazione urbana, impianti sportivi e contenitori culturali»
Centrosinistra al Comune di Andria: "Piena fiducia al Sindaco Giovanna Bruno" Centrosinistra al Comune di Andria: "Piena fiducia al Sindaco Giovanna Bruno" La maggioranza a Palazzo San Francesco fa quadrato e prende le distanze dalle affermazioni del presidente del consiglio comunale Giovanni Vurchio
Fare politica insieme alle persone: l'ex sindaco Antonio Decaro presenta ad Andria il suo libro "Vicino" Fare politica insieme alle persone: l'ex sindaco Antonio Decaro presenta ad Andria il suo libro "Vicino" L'evento si è svolto ieri sera nell'anfiteatro della Villa comunale e si aggiunge agli appuntamento per i 50 anni della Libreria 2000
Processione Madonna dei Miracoli: "È la Sua notte.  Chiediamo Pace. Camminiamo per la Pace" Attualità Processione Madonna dei Miracoli: "È la Sua notte.  Chiediamo Pace. Camminiamo per la Pace" Il messaggio del sindaco Bruno. La folla ha intonato il canto "Dall'Aurora Tu sorgi più bella", guidata dalla cantante Luciana Negroponte
14 Il presidente del consiglio Vurchio replica alle dichiarazioni della Sindaca Bruno Il presidente del consiglio Vurchio replica alle dichiarazioni della Sindaca Bruno Esternazioni manifestate durante la seduta consiliare del 28 agosto
Un fiume di fedeli ha accompagnato il simulacro della Madonna dei Miracoli al suo Santuario Religioni Un fiume di fedeli ha accompagnato il simulacro della Madonna dei Miracoli al suo Santuario Campane a distesa ed un lungo applauso ha accolto l'uscita della statua argentea della Madre celeste dalla Cattedrale
La Comunità parrocchiale delle Sacre Stimmate in cammino verso la prossima festa dello Stimmatizzato del Gargano
1 settembre 2025 La Comunità parrocchiale delle Sacre Stimmate in cammino verso la prossima festa dello Stimmatizzato del Gargano
"Incondizionata fiducia alla Sindaca Bruno ": la nota di Italia Viva e Futura Rete Civica Popolare
1 settembre 2025 "Incondizionata fiducia alla Sindaca Bruno": la nota di Italia Viva e Futura Rete Civica Popolare
Scintille Bruno-Vurchio in aula, l'opposizione a Andria: "Volano gli stracci, Pd a casa "
1 settembre 2025 Scintille Bruno-Vurchio in aula, l'opposizione a Andria: "Volano gli stracci, Pd a casa"
Angela Ludovico lascia il gruppo del PD in consiglio provinciale: "Proseguo da indipendente nel centrosinistra "
1 settembre 2025 Angela Ludovico lascia il gruppo del PD in consiglio provinciale: "Proseguo da indipendente nel centrosinistra"
Inizio dell'anno scolastico, il messaggio del vescovo di Andria a studenti e insegnanti
1 settembre 2025 Inizio dell'anno scolastico, il messaggio del vescovo di Andria a studenti e insegnanti
Se n'è andato l'avvocato andriese Emanuele Liddo, "Toga di platino " a Pescara
1 settembre 2025 Se n'è andato l'avvocato andriese Emanuele Liddo, "Toga di platino" a Pescara
Storie di paternità ritrovate e riconciliazioni familiari nel libro "Una vita senza sbarre " di Giannicola Sinisi
1 settembre 2025 Storie di paternità ritrovate e riconciliazioni familiari nel libro "Una vita senza sbarre" di Giannicola Sinisi
Lezioni di leggerezza: Filippo Losito presenta ad Andria il suo nuovo libro tra scienza, umorismo e buonumore
1 settembre 2025 Lezioni di leggerezza: Filippo Losito presenta ad Andria il suo nuovo libro tra scienza, umorismo e buonumore
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.