Attualità
Andria celebra la "Giornata in ricordo delle 23 vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016"
Confermata la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella
Andria - sabato 4 luglio 2026 5.24
La Città di Andria, con la Regione Puglia e i comuni coinvolti, si prepara a celebrare il decennale dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016, uno dei più gravi del Paese.
La Presidenza della Repubblica ha confermato la partecipazione del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha accolto l'invito formulato dalla Sindaca Giovanna Bruno nel gennaio 2026, attribuendo così alla commemorazione un alto valore istituzionale e nazionale.
L'Amministrazione Bruno già dal 2021 ha avviato iniziative legate alla memoria, fino ad istituire, con deliberazione di giunta adottata nel 2024, la "Giornata in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016", con l'obiettivo di custodire e tramandare la memoria di una tragedia che ha profondamente segnato la comunità cittadina e l'intero territorio, con un pesante bilancio di 23 vittime strappate agli affetti dei propri cari e 58 feriti.
Con la delibera, si invitava la Regione ad assumere analoga iniziativa. Il governo regionale a guida Antonio Decaro ha aderito a tale impostazione con delibera di Giunta Regionale n. 916 del 1° luglio 2026: per l'annualità corrente, il 12 luglio è stata proclamata "Giornata in ricordo delle 23 vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016", riconoscendole valore regionale; la Regione ha anche assunto l'impegno di promuovere un successivo disegno di legge finalizzato alla sua istituzione permanente. La deliberazione regionale individua la Città di Andria quale sede della celebrazione ufficiale della ricorrenza, destinata a svolgersi, a partire da quest'anno, ogni 12 luglio, quale luogo simbolo della memoria collettiva di quella tragedia.
La commemorazione assume così un significato unitario.
In vista della cerimonia sono in corso incontri organizzativi e sopralluoghi necessari alla definizione del programma istituzionale, attuando il serrato cerimoniale di Stato. La Sindaca Giovanna Bruno ha anche incontrato i familiari delle vittime, in presenza e a distanza, condividendo con loro il percorso organizzativo delle celebrazioni e rinnovando la vicinanza dell'Amministrazione comunale che ha voluto la presenza del Capo dello Stato per dare il giusto rilievo alle vittime e alle loro famiglie.
L'Amministrazione intende, altresì, favorire ampia partecipazione anche ai feriti dell'incidente ferroviario. Non essendo stato possibile reperire tutti i recapiti degli interessati, si invitano coloro che riportarono lesioni in occasione del tragico evento e che desiderino partecipare alla cerimonia civile a scrivere all'indirizzo di posta elettronica gabinetto@comune.andria.bt.it
La cerimonia religiosa del decennale avrà luogo sabato 18 luglio alle ore 19 presso la Chiesa Cattedrale di Andria, presieduta da sua eccellenza Mons. Luigi Mansi, che officiò le esequie nel 2016.
Ulteriori informazioni di carattere organizzativo, comprese le modalità di accesso e partecipazione, saranno rese note nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune di Andria.
La Presidenza della Repubblica ha confermato la partecipazione del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha accolto l'invito formulato dalla Sindaca Giovanna Bruno nel gennaio 2026, attribuendo così alla commemorazione un alto valore istituzionale e nazionale.
L'Amministrazione Bruno già dal 2021 ha avviato iniziative legate alla memoria, fino ad istituire, con deliberazione di giunta adottata nel 2024, la "Giornata in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016", con l'obiettivo di custodire e tramandare la memoria di una tragedia che ha profondamente segnato la comunità cittadina e l'intero territorio, con un pesante bilancio di 23 vittime strappate agli affetti dei propri cari e 58 feriti.
Con la delibera, si invitava la Regione ad assumere analoga iniziativa. Il governo regionale a guida Antonio Decaro ha aderito a tale impostazione con delibera di Giunta Regionale n. 916 del 1° luglio 2026: per l'annualità corrente, il 12 luglio è stata proclamata "Giornata in ricordo delle 23 vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016", riconoscendole valore regionale; la Regione ha anche assunto l'impegno di promuovere un successivo disegno di legge finalizzato alla sua istituzione permanente. La deliberazione regionale individua la Città di Andria quale sede della celebrazione ufficiale della ricorrenza, destinata a svolgersi, a partire da quest'anno, ogni 12 luglio, quale luogo simbolo della memoria collettiva di quella tragedia.
La commemorazione assume così un significato unitario.
In vista della cerimonia sono in corso incontri organizzativi e sopralluoghi necessari alla definizione del programma istituzionale, attuando il serrato cerimoniale di Stato. La Sindaca Giovanna Bruno ha anche incontrato i familiari delle vittime, in presenza e a distanza, condividendo con loro il percorso organizzativo delle celebrazioni e rinnovando la vicinanza dell'Amministrazione comunale che ha voluto la presenza del Capo dello Stato per dare il giusto rilievo alle vittime e alle loro famiglie.
L'Amministrazione intende, altresì, favorire ampia partecipazione anche ai feriti dell'incidente ferroviario. Non essendo stato possibile reperire tutti i recapiti degli interessati, si invitano coloro che riportarono lesioni in occasione del tragico evento e che desiderino partecipare alla cerimonia civile a scrivere all'indirizzo di posta elettronica gabinetto@comune.andria.bt.it
La cerimonia religiosa del decennale avrà luogo sabato 18 luglio alle ore 19 presso la Chiesa Cattedrale di Andria, presieduta da sua eccellenza Mons. Luigi Mansi, che officiò le esequie nel 2016.
Ulteriori informazioni di carattere organizzativo, comprese le modalità di accesso e partecipazione, saranno rese note nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune di Andria.