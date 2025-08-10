Parrucche per pazienti oncologici: emanato nuovo regolamento regionale

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un nuovo regolamento in materia di contributi per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici. Il testo del regolamento è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.Il R.R. 7, "Regolamento per la concessione dei contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e a favore di persone affette da alopecia, attuativo della legge regionale 2 maggio 2017, n. 8 come modificata dall'art. 138 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42/2024", disciplina le modalità di erogazione dei contributi in favore delle Aziende Sanitarie Locali per il rimborso dei costi sostenuti da pazienti affetti da alopecia di origine tumorale o scaturente da altra malattia certificata da un medico specialista."Affrontare i cambiamenti del proprio corpo è una sfida quotidiana per chi è affetto da una patologia come ad esempio quelle tumorali, perché entrano in gioco fattori decisivi come l'identità e l'autostima, per questo abbiamo pensato di offrire un sostegno che racconta la nostra idea di cura, intesa come tutela del benessere psicofisico nella sua totalità. Un gesto simbolico che va oltre la storia clinica del paziente e che per questo può fare la differenza, dando quella spinta necessaria ad affrontare la malattia con coraggio e dignità" è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.Il fondo regionale per il 2025 ammonta a 450mila euro, di cui 300mila euro destinati a chi affronta trattamenti chemioterapici; 100mila per pazienti con recidive tumorali e 50mila euro per persone colpite da alopecia causata da altre malattie certificate.Il R.R. 7/2025 prevede che ogni residente in Puglia possa presentare domanda di accesso al contributo sulla base di un format di domanda unico regionale, predisposto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e reso disponibile alle Aziende Sanitarie pugliesi, alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS pubblici e privati del Servizio Sanitario Regionale, al fine di favorire la più ampia e diffusa informazione dei cittadini pugliesi.