malato oncologico
malato oncologico
Enti locali

Parrucche per pazienti oncologici: emanato nuovo regolamento regionale

Ogni residente in Puglia potrà presentare domanda di accesso al contributo sulla base di un format di domanda unico regionale

Andria - domenica 10 agosto 2025 5.25
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un nuovo regolamento in materia di contributi per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici. Il testo del regolamento è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

Il R.R. 7, "Regolamento per la concessione dei contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e a favore di persone affette da alopecia, attuativo della legge regionale 2 maggio 2017, n. 8 come modificata dall'art. 138 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42/2024", disciplina le modalità di erogazione dei contributi in favore delle Aziende Sanitarie Locali per il rimborso dei costi sostenuti da pazienti affetti da alopecia di origine tumorale o scaturente da altra malattia certificata da un medico specialista.

"Affrontare i cambiamenti del proprio corpo è una sfida quotidiana per chi è affetto da una patologia come ad esempio quelle tumorali, perché entrano in gioco fattori decisivi come l'identità e l'autostima, per questo abbiamo pensato di offrire un sostegno che racconta la nostra idea di cura, intesa come tutela del benessere psicofisico nella sua totalità. Un gesto simbolico che va oltre la storia clinica del paziente e che per questo può fare la differenza, dando quella spinta necessaria ad affrontare la malattia con coraggio e dignità" è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Il fondo regionale per il 2025 ammonta a 450mila euro, di cui 300mila euro destinati a chi affronta trattamenti chemioterapici; 100mila per pazienti con recidive tumorali e 50mila euro per persone colpite da alopecia causata da altre malattie certificate.

Il R.R. 7/2025 prevede che ogni residente in Puglia possa presentare domanda di accesso al contributo sulla base di un format di domanda unico regionale, predisposto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e reso disponibile alle Aziende Sanitarie pugliesi, alle Aziende Ospedaliere e agli IRCCS pubblici e privati del Servizio Sanitario Regionale, al fine di favorire la più ampia e diffusa informazione dei cittadini pugliesi.
  • regione puglia
  • lotta ai tumori
  • registro tumori bat
  • Tumore al seno
Strage dei ciclisti, Avis Andria: "Grazie a tutti per la vicinanza "
10 agosto 2025 Strage dei ciclisti, Avis Andria: "Grazie a tutti per la vicinanza"
Modifiche al Codice della Strada a tutela dei velocipedi
10 agosto 2025 Modifiche al Codice della Strada a tutela dei velocipedi
Altri contenuti a tema
Ferragosto, Coldiretti Puglia: "In 30mila scelgono l'agriturismo ma è agosto in chiaro scuro" Vita di città Ferragosto, Coldiretti Puglia: "In 30mila scelgono l'agriturismo ma è agosto in chiaro scuro" In alcune aree della regione meglio giugno, luglio e ottime prospettive delle prenotazioni per settembre
Le vacanze dei pugliesi nel segno della tradizione Turismo Le vacanze dei pugliesi nel segno della tradizione Che si dividono tra chi ha prenotato al mare o in montagna, chi ha scelto il viaggio all’estero, chi il soggiorno in agriturismo
Parere sull'Accordo di Programma per il Nuovo Ospedale di Andria: Premesse territoriali e dimensionali Commento Parere sull'Accordo di Programma per il Nuovo Ospedale di Andria: Premesse territoriali e dimensionali La nota a firma del Consigliere comunale Michele Di Lorenzo e di Nadia Pistillo del Forum Ambientalista Andria
Federazione CIMO/FESMED, dott. Suriano: "​Per un ospedale del futuro: l'impegno di Andria è un passo decisivo" Attualità Federazione CIMO/FESMED, dott. Suriano: "​Per un ospedale del futuro: l'impegno di Andria è un passo decisivo" La nota della segreteria CIMO/Fesmed della Asl BT
Caldo: crescono produzioni e consumi di frutti tropicali Territorio Caldo: crescono produzioni e consumi di frutti tropicali Da avocado alle bacche di goji, ma anche i microgreen tropicali. Un’analisi di Coldiretti Puglia
Duro Emiliano su nomina commissari straordinari dell’Ente Parco del Gargano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia Politica Duro Emiliano su nomina commissari straordinari dell’Ente Parco del Gargano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia "Ho chiesto all’Avvocatura di agire nei confronti del Ministro per aver calpestato le prerogative regionali costituzionalmente garantite”
Si rafforza il servizio di accoglienza e orientamento per l'utenza negli ospedali BAT Attualità Si rafforza il servizio di accoglienza e orientamento per l'utenza negli ospedali BAT Oggi presentata la convenzione tra A.S.L BAT e il gruppo di volontariato dell'A.N.P.S. di Trani
Forte preoccupazione per il futuro del comparto vitivinicolo Made in Italy Territorio Forte preoccupazione per il futuro del comparto vitivinicolo Made in Italy La Puglia al quinto posto in Italia per prodotti certificati: ben 38 i vini DOP e IGP
Ferragosto, Coldiretti Puglia: "In 30mila scelgono l'agriturismo ma è agosto in chiaro scuro "
10 agosto 2025 Ferragosto, Coldiretti Puglia: "In 30mila scelgono l'agriturismo ma è agosto in chiaro scuro"
Sogni nelle notti di mezza estate, iniziative fino al 16 agosto 2025
9 agosto 2025 Sogni nelle notti di mezza estate, iniziative fino al 16 agosto 2025
"Baraccone Bruno ", la denuncia di Forza Italia, Movimento pugliese e Fratelli d'Italia
9 agosto 2025 "Baraccone Bruno", la denuncia di Forza Italia, Movimento pugliese e Fratelli d'Italia
Massima sensibilizzazione della Questura di Andria contro il fenomeno delle truffe agli anziani
9 agosto 2025 Massima sensibilizzazione della Questura di Andria contro il fenomeno delle truffe agli anziani
Asl Bt: Nona donazione d'organi al "Bonomo " di Andria
9 agosto 2025 Asl Bt: Nona donazione d'organi al "Bonomo" di Andria
Contributo fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado
9 agosto 2025 Contributo fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado
“La Storia e le storie dell’Opera Bonomo”: presentazione del libro a Palazzo di città
9 agosto 2025 “La Storia e le storie dell’Opera Bonomo”: presentazione del libro a Palazzo di città
Sequestrate cave di marmo per violazioni ambientali
9 agosto 2025 Sequestrate cave di marmo per violazioni ambientali
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.