Parrocchia San Riccardo, il quartiere di San Valentino si prepara alla grande festa

​Un programma ricco di appuntamenti

​ Sabato 13 giugno: Alle ore 20:00 avrà luogo la veglia di preghiera, preludio alla solenne processione che attraverserà le vie del quartiere (seguendo l'itinerario D: via Putignano, via Cerignola, via Alberobello, via Terlizzi, via Molfetta, via Gravina di Puglia, via Polignano, via Castellana Grotte, per poi fare rientro in chiesa).

Alle ore 20:00 avrà luogo la veglia di preghiera, preludio alla solenne processione che attraverserà le vie del quartiere (seguendo l'itinerario D: via Putignano, via Cerignola, via Alberobello, via Terlizzi, via Molfetta, via Gravina di Puglia, via Polignano, via Castellana Grotte, per poi fare rientro in chiesa). ​Domenica 14 giugno: La giornata conclusiva vedrà la solenne Santa Messa alle ore 19:00, presieduta da S. Ecc.za R.ma Mons. Luigi Mansi. A seguire, dalle ore 20:00, spazio alla festa vera e propria con l'animazione di C.L.A. Gonfiabili e la musica di DJ Pistillo Giampietro, il tutto accompagnato dalla tradizionale Sagra del Cocolicchio.

Entra nel vivo il clima di attesa nel quartiere San Valentino ad Andria. La Parrocchia di San Riccardo ha presentato il programma ufficiale per le celebrazioni patronali del 2026, un cartellone che mescola sapientemente tradizione religiosa, momenti di riflessione culturale e occasioni di aggregazione popolare.​Le iniziative, che hanno preso il via già ieri, lunedì 8 giugno, con la presentazione di tre opere letterarie firmate da autrici andriesi (Federica Cannone, Marianna Montenero e Angelica Vurchio), proseguiranno per tutta la settimana con un cammino di avvicinamento fatto di celebrazioni eucaristiche e momenti di adorazione.​Venerdì 12 giugno, la dimensione sportiva e commemorativa troverà spazio con il "Quadrangolare di calcio – XIV Memorial Nunzia Tortora", previsto per le ore 20:00, un appuntamento che rinnova il legame della parrocchia con la memoria e lo sport.​Il cuore dei festeggiamenti si concentrerà nel fine settimana:​Per tutta la durata dei festeggiamenti, sarà inoltre attivo il "Mercatino dell'usato", un'occasione solidale per visitare la parrocchia. Infine, la comunità è invitata a partecipare attivamente alla lotteria parrocchiale, un contributo importante per sostenere le iniziative della parrocchia e la vita del quartiere.​La cittadinanza tutta è invitata a partecipare per vivere insieme questi giorni di gioia e di devozione.