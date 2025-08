I 50enni della comunità cittadina, tra lode ed impegno

Qo 2,21: "Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male."Salmo 89: "Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia; al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca".Luca 12,21: "Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio".Martedì 29 luglio prendo tra le mani la Parola di Dio della domenica 3 agosto e mentre la leggo mi sembra proprio che stia dicendo a noi quasi le stesse cose. Nella parabola raccontata da Gesù un uomo raggiunge un grande obiettivo economico e Gesù steso non contesta la ricchezza e infatti rincara la dose poi sulla sua intelligenza nel conservare e valorizzare tale meta raggiunta.Gesù cosa contesta invece? Il cuore legato alle ricchezze coree il rischio di isolarsi. Di essere solo di pensare in maniera egoistica! Infatti, sempre nella parabola, l'aggettivo possessivo "mio" è ripetuto molte volte."Così pensavo in vista della celebrazione per coloro che durante quest'anno raggiungono l'età dei 50 anni . Son sicuro dei tanti momenti che ognuno ha vissuto in bene e in male, nella gioia e nel dolore e soprattutto è bello poter festeggiare e ringraziare il Signore del dono della vita e soprattutto il poterlo festeggiare non usando il "mio", ma pensando anche di poter essere segno molto semplice per altri.Infatti durante la celebrazione abbiamo avuto modo di raccogliere 100 euro poi devoluti alla Caritas Diocesana per il progetto "Ritorniamo a scuola". Un progetto che vuole realizzare delle borse di studio a favore dei ragazzi meritevoli dal punto di vista scolastico e che appunto partono da situazioni di svantaggio economico", sottolinea Don Michelangelo Tondolo.2 agosto 2025, Parrocchia san Riccardo in AndriaGesù, ti ringraziamoper averci dato la vita.Durante quest'anno sono 50 anni,e soprattutto ricordiamoquel giorno che,con un atto di amore dei nostri genitori voluto dal Tuo immenso amore,abbiamo visto la luce della vita.Tu, o Signore, non ti sei limitato ad offrirci questa vita, ma con il battesimohai posto davanti a noi la vita eterna.E la strada verso di essa avviene attraverso l'amore verso tutti coloro che ci circondanoTi ringraziamo, Signore, perché oggi ci permetti di vivere questa celebrazione in Te;fa' che ogni giorno della nostra vita terrena possiamo gioire in Te,come ora ed ancor più di ora. Amen