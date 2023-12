“Paniere delle eccellenze pugliesi”: presentazione a cura del segretario generale del Consiglio, Mimma Gattulli

Quarantacinque anni di attività a favore di chi soffre, oggi come il primo giorno di servizio. L'ANT (Associazione Nazionale Tumori) rinnova il suo impegno in favore degli ammalti oncologici e lo fa alla luce del Natale, con la presentazione al Consiglio regionale di Puglia dell'VIII edizione del "Paniere delle eccellenze pugliesi".A condurre la presentazione dell'iniziativa, è stata il segretario generale del Consiglio, Mimma Gattulli, che ha posto l'attenzione sull'impegno quotidiano degli associati, rappresentati nell'Agorà del Consiglio da Lucia Casavola: "Come recita il motto associato all'iniziativa, – ha detto - il tumore cambia la vita, ma non il suo valore. L'ANT non è solo un'associazione che fa cultura, ma ricopre un delicato compito umanistico, quello preziosissimo di stare accanto a chi soffre, perché è un'associazione che accarezza le persone, accompagnandole in un tratto di cammino difficile".Alla presentazione sono intervenuti i consiglieri regionali Enzo Di Gregorio, Paride Mazzotta e Fabio Romito, assieme al Garante delle persone affette da disabilità, Antonio Giampietri, ed al Garante dei minori, Ludovico Abbaticchio, che hanno rivolto parole di riconoscenza nei confronti dell'opera svolta dal sodalizio del terzo settore.La Fondazione ANT opera dal 1978 a favore delle persone colpite da tumore con particolare attenzione ai cosiddetti "terminali" e alle loro Famiglie, offrendo, nella fase finale della loro esistenza, quotidianamente un'assistenza sociosanitaria domiciliare completamente gratuita e sostenendo le famiglie durante la malattia e dopo il decesso del congiunto nella fase di elaborazione del lutto. La Fondazione è da sempre impegnata anche nell'organizzazione di campagne di prevenzione gratuite dedicate alla cittadinanza pugliese per la prevenzione dei tumori della pelle, della tiroide e dei tumori all'apparato genitale femminile.