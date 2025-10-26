Sogni
Attualità

Ora solare, Coldiretti Puglia, a rischio 500mila pugliesi per insonnia

Ecco il menu contro ‘jet lag da cuscino’

Puglia - domenica 26 ottobre 2025 18.11 Comunicato Stampa
Con il ritorno dell'ora solare, che nella notte ha reiportato indietro di 60 minuti le lancette dell'orologio, circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia potrebbero avvertire maggiori disagi, manifestando sintomi come ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare. Lo sottolinea Coldiretti Puglia, ricordando che un aiuto per affrontare in modo più graduale il passaggio dall'ora legale a quella solare può arrivare proprio dalla tavola.

Secondo la Coldiretti, le abitudini alimentari possono infatti favorire un adattamento più dolce al nuovo ritmo. È consigliato consumare pane, pasta, riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio, formaggi freschi, uova sode, latte caldo e frutta dolce, alimenti che contribuiscono a favorire il sonno.

Al contrario – evidenzia la Coldiretti regionale – piatti molto conditi con curry, pepe, paprika, sale in abbondanza, così come salatini, alimenti in scatola e minestre preparate con dado da cucina, possono rendere più difficile addormentarsi. L'alimentazione, infatti, è strettamente collegata alla qualità del sonno: si dorme male sia a digiuno sia dopo pasti troppo abbondanti o ricchi di sostanze eccitanti.

La Coldiretti Puglia ha inoltre redatto un vademecum degli alimenti che favoriscono il riposo e di quelli da evitare per contrastare il cosiddetto "jet lag da cuscino". Da limitare ci sono cioccolato, cacao, tè e caffè, per l'elevato contenuto di caffeina, e anche i superalcolici, che determinano un sonno di scarsa qualità e frequenti risvegli notturni. A cena, dunque, è bene evitare cibi ricchi di sodio come quelli con spezie forti, salatini e piatti insaporiti con dado o conservati in scatola.

Esistono però alimenti che aiutano il rilassamento, come pasta, riso, orzo e pane, che contengono triptofano, un amminoacido che favorisce la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore del benessere e del rilassamento. Sono indicati anche legumi, uova sode, carne, pesce e formaggi freschi, mentre la frutta dolce di stagione – grazie agli zuccheri semplici – stimola ulteriormente la produzione di serotonina.

Tra le verdure, Coldiretti segnala in particolare lattuga, radicchio rosso e aglio, noti per le loro proprietà sedative, insieme a zucca, rape e cavoli. Anche un bicchiere di latte caldo prima di dormire può essere utile: riduce l'acidità gastrica e, grazie ad alcune sostanze contenute anche in formaggi freschi e yogurt, favorisce un sonno sereno alleviando insonnia e nervosismo.

Infine – conclude Coldiretti Puglia – concedersi un piccolo dolce ricco di carboidrati semplici può avere un effetto antistress, così come tisane e infusi dolcificati con miele, che creano un'atmosfera rilassante e aiutano la mente a distendersi.
  • coldiretti
  • ora solare
