"Onda d'Urto Onlus" nuovo sponsor sociale della Florigel Andria

L'A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica che a partire dalla prossima gara casalinga contro il Just Mola, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C1, i calciatori azzurri indosseranno le nuove divise ufficiali sulle quali sarà presente (sulla manica destra) il logo dell'associazione onlus "Onda d'Urto Uniti contro il cancro" che diventa ufficialmente il sponsor sociale per la stagione sportiva 2018/2019."Onda d'Urto Onlus" è un'associazione apartitica, fatta di persone che vogliono identificare le cause che verosimilmente hanno provocato l'insorgenza del cancro nei loro concittadini per tentare di rimuoverle, in modo da proteggere le persone innocenti, soprattutto i bambini, che risultassero indebitamente esposti ad esse. Il progetto del movimento, interamente gestito con autotassazione e con contributi liberali, viaggia su due binari paralleli: uno è la parte scientifica e l'altro quello di consapevolezza civica. Il compito di geolocalizzare nella città di Andria i casi di tumori (anche recidive) di persone tra 0 e 40 anni è affidato ad un tavolo scientifico permanente, che sarà composto, dietro proposta dei soci, da professionisti specificamente preparati.La società del presidente Michele Zingaro porterà con orgoglio questo stemma su tutti i campi di Puglia e metterà in campo importanti iniziative per sostenere questa associazione.